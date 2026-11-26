Чому відомий виробник зупиняє роботу

Під час останнього ворожого удару люди не постраждали, повідомляється на сторінці бренду.

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Однак виробниче обладнання та приміщення знищені вщент та не підлягають відновленню.

З огляду на ці обставини, група компаній "БЛУМІ" припиняє виробництво продукції в Україні у зв’язку зі знищенням виробничих приміщень та обладнання– йдеться у повідомленні.

Це рішення безпосередньо вдарить по ринку гігієнічної продукції, адже компанія випускала товари під популярними брендами:

"Сніжна Панда";

"Ніжний дотик";

"Zoo Zoo";

"Helper";

"Helper Professional".

Нагадаємо, що 22 вересня внаслідок ворожого удару було вдруге повністю знищено складський комплекс компанії. Однак працівники не постраждали. Попередній удар відбувся 1 липня.

Також через критичні руйнування та проблеми з електропостачанням "Королівський Смак" був змушений повністю зупинити роботу.