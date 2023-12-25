Не хоче працювати з агресором: один з найбільших банків Франції продасть свій бізнес у Росії

Представники французького банку Societe Generale 24 грудня оголосили нове рішення стосовного свого бізнесу в Росії. Банк планує покинути ринок країни-агресорки.

У Societe Generale зауважили, що планують продати весь свій бізнес у Росії. Це має статися вже найближчим часом.

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Societe Generale планує вихід з ринку Росії

Журналісти видання Bloomberg заявили, що французький банк Societe Generale наближається до завершення свого виходу з Росії, продавши частки в кількох великих компаніях на суму приблизно 75 мільйонів доларів США своєму колишньому місцевому підрозділу приватне акціонерне товариство "Росбанк".

Цей крок стався після того, як президент Росії Володимир Путін дав дозвіл на придбання "Росбанком" російських акцій у французького банку.

Автори матеріалу зазначили, що "портфель" банку, що продається, включає невеликі частки в деяких найбільших російських компаніях, включаючи ПАТ "Газпром", виробник рафінованого нікелю ПАТ "ГМК "Норільський нікель", нафтові гіганти ПАТ "Лукойл" і "Роснефть", а також 20 інших холдингів.

Варто зазначити, що раніше російський олігарх Володимир Потанін придбав частку Societe Generale в "Росбанку". Однак важливо зазначити, що відтоді Потанін зіткнувся з санкціями як з боку Сполучених Штатів, так і Великобританії.

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