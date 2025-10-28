Сьома атака за місяць: Росія пошкодила газові потужності на Полтавщині

У ніч проти вівторка, 28 жовтня, російська армія знову атакувала газову інфраструктуру України. Це була вже сьома атака на ці об'єкти від початку жовтня.

Які наслідки російської атаки?

Внаслідок атаки є пошкодження виробничих потужностей в Полтавській області. Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, передає 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Дивіться також "Давайте будемо реалістами": Зеленський розповів про наслідки атак на енергетику

Сьогодні вночі сталася вже сьома у жовтні атака, постраждали виробничі потужності з видобутку газу на Полтавщині. Прикладемо максимум зусиль, щоб якомога швидше відновити обладнання,

– зазначив Корецький.

За його словами, попередні 6 атак на газову інфраструктуру України призвели до суттєвих руйнувань, внаслідок чого Україна втратила частину газовидобутку. Тому наразі необхідно додатково імпортувати блакитне паливо.

Важливо! Корецький також зауважив, що Україна наразі потребує понад 4 мільярди кубометрів газу додаткового імпорту, щоб забезпечити стале проходження опалювального сезону.