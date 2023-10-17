Кошти на дітей та людей з інвалідністю: у 2024 році очікуються зміни у виплатах
Джерело:Соціальна платформа
Через збільшення прожиткового мінімуму у 2024 році, більшість прив'язаних до нього виплат також зростуть. Мовиться про пенсії, допомогу людям з інвалідністю та матерям.
Виплати на дітей зміняться
У проєкті бюджету на 2024 рік зазначено, що прожитковий мінімум зросте до 2 920 гривень. Тож у зв'язку з цим зросте і мінімальна пенсія на 268 гривень – до 2 361 гривні.
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Допомога на дітей теж зросте, наприклад декретна допомога для непрацюючих жінок становитиме – 757 гривень.
Виплати на дітей, яких взяли під опіку чи піклування будуть такими:
- до 6 років – 6 407,5 гривні, з інвалідністю – 8 970,5 гривні;
- від 6 до 18 років – 7 990 гривень, з інвалідністю – 11 186 гривень.
Тож така допомога зросте до:
- для дітей віком до 6 років – 1 281,5 гривні;
- для дітей від 6 до 18 років – 1 598 гривні.
Батьки, які доглядають за хворою дитиною, отримуватимуть 5 126 гривень, якщо дитині до 6 років та 1 598 гривень – від 6 до 18 років.
Що буде з допомогою людям з інвалідністю
Виплати для осіб з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу розраховуються з різниці між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом родини за пів року. Проте така допомога не може бути більшою за прожитковий мінімум, тож максимум становитиме – 2 920 гривень.Зверніть увагу! Соцдопомога малозабезпеченим родинам призначається за відсотками від прожиткового мінімуму відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям".
Тож вона становитиме:
- для працездатних осіб (45% прожиткового мінімуму для працездатних осіб) – 1 362,6 гривні;
- для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю (100% відповідного прожиткового мінімуму) – 2 361 гривні.
Для дітей показник буде 130%:
- до 6 років – 3 331,9 гривні;
- з 6 до 18 років – 4 154,8 гривні;
- з 18 до 23 років (за умови навчання) – 3 936,4 гривні.
Допомога від держави для людей з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю становитиме:
- особам з інвалідністю з дитинства I групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 2 361 гривні;
- особам з інвалідністю з дитинства II групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 1 888,8 гривні;
- особам з інвалідністю з дитинства III групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 1 416,6 гривні;
- на дітей з інвалідністю віком до 18 років – 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 1 652,7 гривні.
Які ще доплати зміняться
Також зміняться надбавки на догляд:
- особі з інвалідністю з дитинства I групи, віднесеній до підгрупи А – 200% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 4 722 гривень;
- особі з інвалідністю з дитинства I групи, віднесеній до підгрупи Б – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 2 361 гривні;
- самотній особі з інвалідністю з дитинства II або III групи, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду – 75% відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 1 770,75 гривні;
- на дитину з інвалідністю віком до 6 років, віднесену до підгрупи А – 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку – 5 163 гривень;
- на іншу дитину з інвалідністю віком до 6 років – 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку – 1 281,5 гривні;
- на дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років, віднесену до підгрупи А – 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку – 6 392 гривень;
- на іншу дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років – 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку – 1 598 гривень.