Кошти на дітей та людей з інвалідністю: у 2024 році очікуються зміни у виплатах

Через збільшення прожиткового мінімуму у 2024 році, більшість прив'язаних до нього виплат також зростуть. Мовиться про пенсії, допомогу людям з інвалідністю та матерям.

Виплати на дітей зміняться

У проєкті бюджету на 2024 рік зазначено, що прожитковий мінімум зросте до 2 920 гривень. Тож у зв'язку з цим зросте і мінімальна пенсія на 268 гривень – до 2 361 гривні.

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Допомога на дітей теж зросте, наприклад декретна допомога для непрацюючих жінок становитиме – 757 гривень.

Виплати на дітей, яких взяли під опіку чи піклування будуть такими:

до 6 років – 6 407,5 гривні, з інвалідністю – 8 970,5 гривні;

від 6 до 18 років – 7 990 гривень, з інвалідністю – 11 186 гривень.

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів формується з різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за пів року.

Тож така допомога зросте до:

для дітей віком до 6 років – 1 281,5 гривні;

для дітей від 6 до 18 років – 1 598 гривні.

Батьки, які доглядають за хворою дитиною, отримуватимуть 5 126 гривень, якщо дитині до 6 років та 1 598 гривень – від 6 до 18 років.

Що буде з допомогою людям з інвалідністю

Виплати для осіб з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу розраховуються з різниці між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом родини за пів року. Проте така допомога не може бути більшою за прожитковий мінімум, тож максимум становитиме – 2 920 гривень.

Соцдопомога малозабезпеченим родинам призначається за відсотками від прожиткового мінімуму відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям".

Тож вона становитиме:

для працездатних осіб (45% прожиткового мінімуму для працездатних осіб) – 1 362,6 гривні;

для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю (100% відповідного прожиткового мінімуму) – 2 361 гривні.

Для дітей показник буде 130%:

до 6 років – 3 331,9 гривні;

з 6 до 18 років – 4 154,8 гривні;

з 18 до 23 років (за умови навчання) – 3 936,4 гривні.

Допомога від держави для людей з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю становитиме:

особам з інвалідністю з дитинства I групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 2 361 гривні;

особам з інвалідністю з дитинства II групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 1 888,8 гривні;

особам з інвалідністю з дитинства III групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 1 416,6 гривні;

на дітей з інвалідністю віком до 18 років – 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 1 652,7 гривні.

Які ще доплати зміняться

Також зміняться надбавки на догляд: