Выплаты на детей изменятся

В проекте бюджета на 2024 год отмечено, что прожиточный минимум вырастет до 2 920 гривен. Так что в связи с этим вырастет и минимальная пенсия на 268 гривен – до 2 361 гривны.

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Пособие на детей тоже возрастет, например, декретная помощь для неработающих женщин составит – 757 гривен.

Выплаты на детей, взятых под опеку или попечительство будут такими:

до 6 лет – 6 407,5 грн, с инвалидностью – 8 970,5 грн;

от 6 до 18 лет – 7990 гривен, с инвалидностью – 11186 гривен.

Напомним! Временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, формируется из разницы между 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за полгода.

Такая помощь вырастет до:

для детей до 6 лет – 1 281,5 гривны;

для детей от 6 до 18 лет – 1598 гривны.

Родители, которые ухаживают за больным ребенком, будут получать 5126 гривен, если ребенку до 6 лет и 1598 гривен - от 6 до 18 лет.

Что будет с помощью людей с инвалидностью

Выплаты для лиц с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства рассчитываются по разнице между тремя прожиточными минимумами на каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи за полгода. Однако такая помощь не может быть больше прожиточного минимума, поэтому максимум будет составлять – 2 920 гривен.

Обратите внимание! Соцпомощь малообеспеченным семьям назначается по процентам от прожиточного минимума в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям".

Поэтому она составит:

для трудоспособных лиц (45% прожиточного минимума для трудоспособных лиц) – 1362,6 гривны;

для лиц, потерявших трудоспособность, и лиц с инвалидностью (100% соответствующего прожиточного минимума) – 2361 гривна.

Для детей показатель будет 130%:

до 6 лет – 3 331,9 гривны;

с 6 до 18 лет – 4 154,8 гривны;

с 18 до 23 лет (при условии обучения) – 3 936,4 гривны.

Помощь от государства для людей с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью составит:

лицам с инвалидностью с детства I группы – 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 2361 гривны;

лицам с инвалидностью с детства II группы – 80% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 1888,8 гривны;

лицам с инвалидностью с детства III группы – 60% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 1 416,6 гривны;

на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет – 70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 1 652,7 гривны.

Какие еще доплаты изменятся

Также изменятся надбавки по уходу: