Выплаты на детей изменятся

В проекте бюджета на 2024 год отмечено, что прожиточный минимум вырастет до 2 920 гривен. Так что в связи с этим вырастет и минимальная пенсия на 268 гривен – до 2 361 гривны.

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Пособие на детей тоже возрастет, например, декретная помощь для неработающих женщин составит – 757 гривен.

Выплаты на детей, взятых под опеку или попечительство будут такими:

  • до 6 лет – 6 407,5 грн, с инвалидностью – 8 970,5 грн;
  • от 6 до 18 лет – 7990 гривен, с инвалидностью – 11186 гривен.

Такая помощь вырастет до:

  • для детей до 6 лет – 1 281,5 гривны;
  • для детей от 6 до 18 лет – 1598 гривны.

Родители, которые ухаживают за больным ребенком, будут получать 5126 гривен, если ребенку до 6 лет и 1598 гривен - от 6 до 18 лет.

Что будет с помощью людей с инвалидностью

Выплаты для лиц с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства рассчитываются по разнице между тремя прожиточными минимумами на каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи за полгода. Однако такая помощь не может быть больше прожиточного минимума, поэтому максимум будет составлять – 2 920 гривен.

Поэтому она составит:

  • для трудоспособных лиц (45% прожиточного минимума для трудоспособных лиц) – 1362,6 гривны;
  • для лиц, потерявших трудоспособность, и лиц с инвалидностью (100% соответствующего прожиточного минимума) – 2361 гривна.

Для детей показатель будет 130%:

  • до 6 лет – 3 331,9 гривны;
  • с 6 до 18 лет – 4 154,8 гривны;
  • с 18 до 23 лет (при условии обучения) – 3 936,4 гривны.

Помощь от государства для людей с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью составит:

  • лицам с инвалидностью с детства I группы – 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 2361 гривны;
  • лицам с инвалидностью с детства II группы – 80% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 1888,8 гривны;
  • лицам с инвалидностью с детства III группы – 60% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 1 416,6 гривны;
  • на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет – 70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 1 652,7 гривны.

Какие еще доплаты изменятся

Также изменятся надбавки по уходу:

  • лицу с инвалидностью с детства I группы, отнесенной к подгруппе А – 200% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 4722 гривен;
  • лицу с инвалидностью с детства I группы, отнесенной к подгруппе Б – 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 2361 гривны;
  • одинокому лицу с инвалидностью с детства II или III группы, которая по заключению врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном постороннем уходе – 75% процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 1 770,75 гривны;
  • на ребенка с инвалидностью в возрасте до 6 лет, отнесенного к подгруппе А – 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста – 5 163 гривен;
  • на другого ребенка с инвалидностью до 6 лет – 50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста – 1 281,5 гривны;
  • на ребенка с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет, отнесенного к подгруппе А – 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста – 6 392 гривен;
  • на другого ребенка с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет – 50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста – 1598 гривен.