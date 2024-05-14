Чи отримає пенсіонер допомогу, якщо не встиг набути стаж для пенсії

Як відомо, пенсіонер, який не встиг набути достатнього страхового стажу в Україні не може розраховувати на пенсію. Така особа може претендувати лише на щомісячну грошову допомогу за певних умов.

Що за допомога для пенсіонерів без стажу

Така соцвиплата надається після 65-річчя особи, якщо стаж взагалі відсутній. Її розмір у 2024 році становить 2 361 гривню. Однак, вказана грошова допомога не надається, якщо особа має додаткові джерела доходу, як от: продовжує працювати або займатися підприємницькою діяльністю.

Читайте також: Відновлення виплат: як пенсіонеру повернути свою пенсію

Також виплати можуть призначити раніше – у 63 роки. Однак у тому випадку, якщо пенсіонер має неповний страховий стаж та немає інших джерел доходу.

Право на тимчасову допомогу має особа, яка досягла віку, визначеного частиною першою статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", але не набула права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю, за наявності в неї не менш як 15 років страхового стажу,

– йдеться у повідомленні державного порталу.

Для оформлення такої допомоги потребує особистого звернення: пенсіонер має подати відповідну заяву у органи соцзахисту. До неї необхідно додати такий перелік документів:

посвідчення особи (паспорт);

ідентифікаційний код;

відомості про майновий стан;

декларація про доходи;

відомості про стан родини (члени родини про яких зазначено у декларації);

довідка про кількість набутого стажу.

Який стаж потрібно набути для виходу на пенсію

Стаття 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" встановлює наступні критерії стажу для виходу на пенсію у 2024 році:

60 років для тих, у кого є щонайменше 31 рік страхового стажу;

63 роки для тих, у кого є щонайменше 21 рік страхового стажу;

65 років для осіб зі стажем від 15 до 21 року.

! Ті, хто до віку 65 років не має необхідного стажу, все одно отримуватимуть державну допомогу.