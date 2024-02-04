Хто може отримати пенсію через втрату годувальника

Деякі громадяни можуть отримати пенсію по втраті годувальника. Ця соцвиплата надається лише за певних умов.

Хто може отримати ці гроші

Такі виплати призначаються тим членам родини, кого утримував годувальник. Йдеться саме про непрацездатних осіб.

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До отримувачів пенсії по втраті годувальника відносяться:

діти-сироти до 23 років;

діти до завершення навчання, максимальний вік – 23 роки;

особи з інвалідністю, якщо інклюзивність була ними отримана до повноліття;

дружина (чоловік), батьки, якщо вони старше 65 років або мають інвалідність;

сестра, брат, один із батьків померлого, його дружина (чоловік), якщо вони доглядають дитину годувальника, кошти надаються до 8-річчя малюка.

Який розмір пенсії по втраті годувальника

Діти годувальника отримують виплати, попри те чи були вони на його утриманні.

Обчислення виплати по втраті годувальника відбувається індивідуально. Для цього до уваги береться розмір імовірної вікової пенсії померлого. Діти-сироти отримують суму з урахуванням виплат обох батьків.

Станом на тепер, розмір цих пенсій розраховується у такому співвідношенні:

50% пенсії за віком померлого годувальника отримує 1 непрацездатний член родини;

100% – 2 та більше непрацездатні особи.

Якщо кошти отримують декілька непрацездатних осіб, гроші між ними розподіляються у рівних долях.