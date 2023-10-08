Нова соцпослуга у 2024 році: на що збільшили видатки у напрямку соціальної допомоги

У бюджеті на наступний рік збільшили видатки на соціальну допомогу. Як і торік, головними напрямками стане допомога незахищеним верствам населення та воїнам. Крім того, планують створити новий вид соціальної послуги.

Як зростуть соцвиплати наступного року

Як повідомляє 24 Канал, наступного року на соціальний напрямок виділили на 25 мільярдів гривень більше, ніж цьогоріч. Це означає, що для деяких категорій українців виплати стануть більшими.

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Як зазначила членкиня парламентського Комітету з питань бюджету Леся Забуранна, у бюджеті виділили 470 мільярдів гривень на соцдопомогу.

Леся Забуранна Член парламентського Комітету з питань бюджету Найбільші витрати традиційно передбачаються компенсацією дефіциту Пенсійного фонду – 272 мільярди гривень, щоб люди могли вчасно отримувати пенсії. У березні, згідно із законодавством, держава проводитиме індексацію пенсій.

Відтак на виплати субсидій закладено 50 мільярдів гривень.

А на допомогу людям, які надали допомогу у складних обставинах – майже 137 мільярдів гривень.

Нова соцпослуга: про що йдеться

У новому 2024 році з'явиться нова соціальна послуга – інститут помічника ветерана. І значна кількість коштів з соціального напрямку буде спрямована на це.

Це створять для осіб, які хочуть допомагати українським воїнам проходити адаптацію у цивільному житті. Для цього мають пройти підготовку на початку 15 тисяч помічників.

Також будуть окремо спрямовані кошти на проєкт, який стосуватиметься зубопротезування ветеранів війни. Планують виділити кошти на рівні 750 мільйонів гривень.

Я переконана, що і Президент, і Уряд, і парламентарі, незважаючи ні на що, мають зробити все можливе, щоб забезпечити людям певний надійний рівень життя, згідно з нинішніми умовами, бо наші воїни насамперед воюють за наших людей,

– зауважила Забуранна.

Водночас найбільший акцент у 2024 році залишається на допомозі воїнам та незахищеним верствам населення.