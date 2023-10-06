Пенсіонерам треба пройти фізичну ідентифікацію

Тож до 31 грудня українські пенсіонери, які не мають змоги пройти фізичну ідентифікацію особисто, можуть зробити це онлайн через:

Читайте також Пенсія, субсидія та інші виплати: що зміниться для українців у жовтні

"Дія.Підпис" на сайті ПФУ;

через консульську посадову особу (щоб засвідчити місце проживання за кордоном).

Нагадаємо! Однією з підстав припинення виплати пенсії є не проходження фізичної ідентифікації. Це прописано в законопроєкті № 9453.

Як отримати пенсію в Польщі

Ті ж українці, які раніше отримували пенсію готівкою, зможуть так само отримувати її за кордоном через Укрпошту. Для цього потрібно написати заяву у один із двох способів:

через електронну форму на сайті "Укрпошти";

у паперовому вигляді за зразком та надіславши на адресу "Укрпошти" (вул.Хрещатик, 22, м.Київ, 01001, Україна з приміткою на конверті "пенсія переказом").

Наступного місяця пенсія у валюті країни в якій перебуває особа надійде на адресу, яку вона вказала в заяві. Щоб отримувати такі перекази треба постійно брати з собою посвідчення особи.