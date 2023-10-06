Пенсионерам нужно пройти физическую идентификацию
Поэтому до 31 декабря украинские пенсионеры, не имеющие возможности пройти физическую идентификацию лично, могут сделать это онлайн через:
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- "Дия.Подпись" на сайте ПФУ;
- через консульское должностное лицо (чтобы засвидетельствовать место жительства за границей).
Как получить пенсию в Польше
Те же украинцы, которые раньше получали пенсию наличными, смогут также получать ее за границей через Укрпочту. Для этого нужно написать заявление одним из двух способов:
- через электронную форму на сайте "Укрпочты";
- в бумажном виде по образцу и отправив в адрес "Укрпочты" (ул.Крещатик, 22, г.Киев, 01001, Украина с примечанием на конверте "пенсия переводом").
В следующем месяце пенсия в валюте страны в которой находится лицо поступит в адрес, который он указал в заявлении. Чтобы получать такие переводы, нужно постоянно брать с собой удостоверение личности.