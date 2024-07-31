Яка є соціальна допомога для людей похилого віку
31 липня 2024, 19:41Читать новость на русском
Українські пенсіонери можуть отримати додаткові виплати до пенсії, проте така соціальна допомога доступна не всім. Хто може її отримувати, читайте далі.
Соціальна допомога від ООН
Пенсіонери, чия пенсія не перевищує 3 250 гривень, мають право на отримання соцдопомоги від ООН. Щоб отримати додаткову фінансову допомогу в рамках проєкту, пенсіонери повинні відповідати наступним умовам:
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- отримувати пенсію в розмірі менше ніж 3 250 гривень;
- проживати на територіях активних або можливих бойових дій;
- не отримувати з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій або допомоги на проживання ВПО.
Соцдопомога на догляд
Водночас одинокі пенсіонери старше 80 років, які потребують постійного догляду через проблеми зі здоров'ям, можуть отримувати щомісячну доплату до пенсії. У 2024 році ця доплата становить 944 гривні.Зауважте! Доплата нараховується тільки після особистого звернення пенсіонера до відповідних органів. Для цього необхідно подати заяву і надати документи, що підтверджують погіршення здоров'я.