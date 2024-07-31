Социальная помощь от ООН

Пенсионеры, чья пенсия не превышает 3 250 гривен, имеют право на получение соцпомощи от ООН. Чтобы получить дополнительную финансовую помощь в рамках проекта, пенсионеры должны соответствовать следующим условиям:

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получать пенсию в размере менее 3 250 гривен;

проживать на территориях активных или возможных боевых действий;

не получать с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций или помощи на проживание ВПЛ.

Обратите внимание! Перечень получателей выплат составляется на основе данных из баз ПФУ. Выплаты производятся автоматически, без необходимости в любом личном обращении.

Соцпомощь на уход

В то же время одинокие пенсионеры старше 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе из-за проблем со здоровьем, могут получать ежемесячную доплату к пенсии. В 2024 году эта доплата составляет 944 гривны.

Обратите внимание! Доплата начисляется только после личного обращения пенсионера в соответствующие органы. Для этого необходимо подать заявление и предоставить документы, подтверждающие ухудшение здоровья.