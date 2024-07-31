Социальная помощь от ООН
Пенсионеры, чья пенсия не превышает 3 250 гривен, имеют право на получение соцпомощи от ООН. Чтобы получить дополнительную финансовую помощь в рамках проекта, пенсионеры должны соответствовать следующим условиям:
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- получать пенсию в размере менее 3 250 гривен;
- проживать на территориях активных или возможных боевых действий;
- не получать с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций или помощи на проживание ВПЛ.
Соцпомощь на уход
В то же время одинокие пенсионеры старше 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе из-за проблем со здоровьем, могут получать ежемесячную доплату к пенсии. В 2024 году эта доплата составляет 944 гривны.