Соціальна допомога від ООН

Пенсіонери, чия пенсія не перевищує 3 250 гривень, мають право на отримання соцдопомоги від ООН. Щоб отримати додаткову фінансову допомогу в рамках проєкту, пенсіонери повинні відповідати наступним умовам:

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отримувати пенсію в розмірі менше ніж 3 250 гривень;

проживати на територіях активних або можливих бойових дій;

не отримувати з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій або допомоги на проживання ВПО.

Зауважте! Перелік одержувачів виплат складається на основі даних з баз ПФУ. Виплати проводяться автоматично, без потреби у будь-якому особистому зверненні.

Соцдопомога на догляд

Водночас одинокі пенсіонери старше 80 років, які потребують постійного догляду через проблеми зі здоров'ям, можуть отримувати щомісячну доплату до пенсії. У 2024 році ця доплата становить 944 гривні.

Зауважте! Доплата нараховується тільки після особистого звернення пенсіонера до відповідних органів. Для цього необхідно подати заяву і надати документи, що підтверджують погіршення здоров'я.