Соціальна допомога від ООН
Пенсіонери, чия пенсія не перевищує 3 250 гривень, мають право на отримання соцдопомоги від ООН. Щоб отримати додаткову фінансову допомогу в рамках проєкту, пенсіонери повинні відповідати наступним умовам:
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- отримувати пенсію в розмірі менше ніж 3 250 гривень;
- проживати на територіях активних або можливих бойових дій;
- не отримувати з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій або допомоги на проживання ВПО.
Соцдопомога на догляд
Водночас одинокі пенсіонери старше 80 років, які потребують постійного догляду через проблеми зі здоров'ям, можуть отримувати щомісячну доплату до пенсії. У 2024 році ця доплата становить 944 гривні.