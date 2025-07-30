Деякі українці після 65 років можуть розраховувати на додаткову підтримку від держави окрім пенсії. Хто саме має на неї право та як її отримати, читайте далі.

Чи є соціальна допомога для пенсіонерів в Україні?

Не всі українці, які досягли 65-річного віку, мають достатній страховий стаж для призначення звичайної пенсії. Для таких людей держава передбачила альтернативну підтримку – соціальну пенсію. Про це нагадали у Міністерстві юстиції, повідомляє 24 Канал.

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Якщо у людини менше ніж 15 років страхового стажу, вона не може отримувати трудову пенсію. У такому випадку держава призначає державну соціальну допомогу.

Її можуть отримати українці, які:

не мають інших постійних виплат понад прожитковий мінімум;

не мають працездатних родичів, зобов’язаних їх утримувати;

є громадянами України або постійно проживають у країні.

У 2025 році розмір соціальної допомоги залежатиме від статусу отримувача. Базова виплата для осіб, які не мають необхідного страхового стажу, становитиме 708 гривень.

Цікаво! Люди з інвалідністю отримуватимуть від 1 416 до 2 361 гривні залежно від групи, а для священнослужителів передбачено окрему суму – 1 180 гривень.