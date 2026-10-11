Державна соціальна допомога пенсіонеру: хто зможе її отримати у 60 років

Дедалі більше українців перед виходом на заслужений відпочинок стикаються з неприємним сюрпризом від держави. Проте навіть за відсутності необхідних років роботи можна розраховувати на щомісячну фінансову підтримку.

Кому призначать соціальну державну допомогу

Якщо у 60 років ви не накопичили достатньо страхового стажу, держава може призначити вам спеціальну соціальну допомогу. Її максимальний розмір наразі становить 3 028 гривень, про що повідомляють фахівці порталу "Дія".

Щоб оформити таку підтримку, людина повинна мати щонайменше 15 років офіційного стажу. Крім того, органи соцзахисту ретельно перевіряють матеріальний стан родини.

Важливо! Якщо у вас є інші джерела прибутку або дорогі покупки, у виплатах можуть відмовити.

Річ у тім, що допомогу розраховують як різницю між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середнім доходом на одного члена сім'ї за останні пів року.

Як подати документи та чи є бонуси

Для оформлення необхідно звернутися до органів соцзахисту за місцем проживання. Рішення про призначення ухвалюють протягом 10 днів після подання заяви, паспорта, коду та довідки з Пенсійного фонду.

До речі, для пенсіонерів-чорнобильців спростили доступ до щомісячної доплати у 2 600 гривень – тепер підтвердити проживання в зоні забруднення можна через спеціальні комісії.

Чому проблема нестачі стажу стає масовою

Жорсткі вимоги до стажу – це наслідок глобальної пенсійної реформи, яка триватиме до 2028 року. Як ми повідомляли раніше, вже у 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки підтвердженого стажу, а у 2027 році ця планка зросте до 34 років.

Найчастіше під удар потрапляють люди, які працювали неофіційно, отримували зарплати "в конвертах" або мали тривалі перерви у роботі. Якщо ж до 65 років людина не зможе накопичити навіть базові 15 років, вона залишиться без традиційної пенсії взагалі, отримавши право лише на мінімальну підтримку.