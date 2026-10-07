Які жінки залишаться без пенсії

Вже з 2027 року тисячі українок втратять можливість оформити пенсію після досягнення 60-річного віку через брак страхового стажу.

Держава фактично проводить приховане підвищення пенсійного віку, вимагаючи від громадян щонайменше 34 роки офіційної роботи, про що попереджає Пенсійний фонд України.

Довідково! Якщо цих років не вистачить, жінкам доведеться працювати до 63 або навіть 65 років, втрачаючи десятки тисяч гривень потенційного доходу.

Чому під ударом опинилися саме жінки

Експерти пояснюють, що саме жінки найчастіше мають тривалі перерви у трудовому стажі. Головними причинами стають:

декретні відпустки;

догляд за дітьми чи літніми родичами;

а також робота на неповну ставку.

Крім того, неофіційна зайнятість у 90-х та 2000-х роках, коли зарплати видавали "в конвертах", зараз завдає нищівного удару по пенсійних перспективах.

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Після початку повномасштабної війни ситуація лише загострилася. Багато українок втратили роботу, виїхали за кордон або перейшли на тіньовий заробіток, що автоматично викреслює ці роки з їхньої пенсійної скарбнички.

Чому вимогу до стажу зростають

Жорсткі вимоги до стажу – це наслідок глобальної пенсійної реформи, яка триватиме до 2028 року. Як ми повідомляли раніше, у 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки стажу.

При цьому важливо пам'ятати, що до 1 січня 2004 року трудовий шлях підтверджується паперовою книжкою, а після цієї дати – виключно сплатою єдиного соціального внеску. Навчання на денній формі до 2004 року зараховується на підставі диплома, але сучасним студентам держава стаж не дарує, зазначають фахівці ПФУ.