Какие женщины останутся без пенсии

Уже с 2027 года тысячи украинок лишатся возможности оформить пенсию после достижения 60-летнего возраста из-за отсутствия страхового стажа.

Государство фактически проводит скрытое повышение пенсионного возраста, требуя от граждан не менее 34 лет официальной работы, о чем предупреждает Пенсионный фонд Украины.

Справочно! Если этих лет не хватит, женщинам придется работать до 63 или даже 65 лет, теряя десятки тысяч гривен потенциального дохода.

Почему под ударом оказались именно женщины

Эксперты объясняют, что именно у женщин чаще всего возникают длительные перерывы в трудовом стаже. Основными причинами являются:

декретные отпуска;

уход за детьми или пожилыми родственниками;

а также работа на неполную ставку.

Кроме того, неофициальная занятость в 90-х и 2000-х годах, когда зарплаты выдавали "в конвертах", сейчас наносит сокрушительный удар по пенсионным перспективам.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

После начала полномасштабной войны ситуация только обострилась. Многие украинки потеряли работу, уехали за границу или перешли на теневой заработок, что автоматически вычеркивает эти годы из их пенсионной копилки.

Почему требования к стажу растут

Жесткие требования к стажу – это следствие глобальной пенсионной реформы, которая продлится до 2028 года. Как мы сообщали ранее, в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет стажа.

При этом важно помнить, что до 1 января 2004 года трудовой стаж подтверждается бумажной книжкой, а после этой даты – исключительно уплатой единого социального взноса. Обучение на дневной форме до 2004 года засчитывается на основании диплома, но современным студентам государство стаж не начисляет, отмечают специалисты ПФУ.