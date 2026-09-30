Как зарплата и стаж влияют на ваши выплаты

Размер будущей пенсии зависит прежде всего от страхового стажа и официальной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы. В 2026 году человек, имеющий не менее 33 лет страхового стажа, может выйти на пенсию по возрасту в 60 лет.

Если смоделировать ситуацию, когда у человека 40 лет страхового стажа, а его официальная зарплата составляла 10 тысяч гривен, ориентировочный размер пенсии можно определить с помощью пенсионного калькулятора.

Важно! Конкретная сумма зависит от данных о страховом стаже и заработке за периоды работы, поэтому такой расчет является ориентировочным.

Пенсионный фонд Украины подчеркивает, что калькулятор рассчитывает ориентировочный размер пенсии по данным, актуальным на момент проведения расчета, и не прогнозирует будущую инфляцию или рост заработных плат.

Поэтому полученную сумму не следует воспринимать как гарантированный размер будущей выплаты.

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Сколько лет страхового стажа потребуется в 2026 году

Требования к страховому стажу в Украине зависят от возраста, в котором человек планирует выйти на пенсию. В 2026 году для назначения пенсии по возрасту в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа.

Для выхода на пенсию в 63 года необходимо иметь от 23 до 33 лет страхового стажа, а в 65 лет – от 15 до 23 лет.

То есть человек, не имеющий необходимых 33 лет стажа к 60 годам, может выйти на пенсию позже, если к соответствующему возрасту накопит необходимое количество страхового стажа.

Какие льготы доступны после выхода на пенсию

Помимо пенсионных выплат, законодательство предусматривает для отдельных категорий пенсионеров социальные льготы. В частности, пенсионеры по возрасту имеют право на:

бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте, кроме такси;

а также в пригородном железнодорожном транспорте.

В то же время порядок пользования этими льготами может зависеть от вида транспорта и местных правил. Также для бесплатного проезда пенсионеру необходимо предъявить пенсионное удостоверение или другой документ, подтверждающий право на льготу.

Почему требования к стажу ужесточаются

Постепенное ужесточение требований к стажу является частью масштабной пенсионной реформы, которая продлится до 2028 года. Как мы сообщали ранее, уже в 2027 году для выхода на пенсию в 60 лет потребуется не менее 34 лет официальной работы.

Если же к 65 годам человек не успеет накопить даже минимальные 15 лет стажа, он не сможет претендовать на традиционную пенсию. В таком случае государство назначит лишь специальную социальную помощь, размер которой ограничивается прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц.