Як зарплата та стаж впливають на ваші виплати

Розмір майбутньої пенсії залежить насамперед від страхового стажу та офіційної заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески. У 2026 році людина, яка має щонайменше 33 роки страхового стажу, може вийти на пенсію за віком у 60 років.

Якщо змоделювати ситуацію, коли людина має 40 років страхового стажу, а її офіційна зарплата становила 10 тисяч гривень, орієнтовний розмір пенсії можна визначити за допомогою Пенсійного калькулятора.

Важливо! Конкретна сума залежить від даних про страховий стаж і заробіток за періоди роботи, тому такий розрахунок є орієнтовним.

Пенсійний фонд України наголошує, що калькулятор розраховує орієнтовний розмір пенсії за даними, актуальними на момент проведення розрахунку, і не прогнозує майбутню інфляцію чи зростання заробітних плат.

Тому отриману суму не варто сприймати як гарантований розмір майбутньої виплати.

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Скільки років страхового стажу потрібно у 2026 році

Вимоги до страхового стажу в Україні залежать від віку, у якому людина планує вийти на пенсію. У 2026 році для призначення пенсії за віком у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу.

Для виходу на пенсію у 63 роки необхідно мати від 23 до 33 років страхового стажу, а у 65 років - від 15 до 23 років.

Тобто людина, яка не має необхідних 33 років стажу у 60 років, може вийти на пенсію пізніше, якщо до відповідного віку накопичить необхідну кількість страхового стажу.

Які пільги доступні після виходу на пенсію

Окрім пенсійних виплат, законодавство передбачає для окремих категорій пенсіонерів соціальні пільги. Зокрема, пенсіонери за віком мають право на:

безоплатний проїзд у міському пасажирському транспорті, крім таксі;

а також у приміському залізничному транспорті.

Водночас порядок користування цими пільгами може залежати від виду транспорту та місцевих правил. Також для безоплатного проїзду пенсіонеру необхідно пред'явити пенсійне посвідчення або інший документ, що підтверджує право на пільгу.

Чому вимоги до стажу зростають

Поступове посилення вимог до стажу є частиною масштабної пенсійної реформи, яка триватиме до 2028 року. Як ми повідомляли раніше, вже у 2027 році для виходу на пенсію в 60 років знадобиться не менше 34 років офіційної роботи.

Якщо ж до 65 років людина не встигне накопичити навіть мінімальні 15 років стажу, вона не зможе претендувати на традиційну пенсію. У такому разі держава призначить лише спеціальну соціальну допомогу, розмір якої обмежується прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб.