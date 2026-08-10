Как оформить пенсию онлайн
Подать заявление на назначение пенсии можно достаточно быстро и удобно, что сообщили в ПФУ.
Пенсионерам необходимо выполнить следующие действия:
- Войти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или "Дія.Підпису";
- в разделе "О пенсионном обеспечении" нажать "Заявление о назначении пенсии";
- выбрать вид пенсии и ответить на вопросы для заполнения заявления;
- прикрепить скан-копии необходимых документов;
- дать согласие на передачу и обработку своих персональных данных (просто поставить отметку).
Далее на экране появится полная форма заявления. Для завершения операции ее следует подписать с помощью КЭП или "Дія.Підпису" и отправить в ПФУ, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".
После рассмотрения заявления лицо получит информацию о ходе его обработки и соответствующее решение.
В частности, необходимо подготовить скан-копии следующих документов:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
- трудовая книжка или другие документы, подтверждающие страховой стаж;
- документы об образовании;
- военный билет;
- женщинам понадобится свидетельство о браке (в случае смены фамилии) и свидетельства о рождении детей;
- справка о заработной плате за 60 месяцев подряд до 30 июня 2000 года (по желанию);
- реквизиты банковского счета;
- прочие документы.
Следует добавить, что документы должны быть в формате PDF или JPG и не превышать 1 мегабайт.
Напомним, что украинцам следует тщательно следить за своими документами, чтобы не лишиться пенсии. Например, если человек получил ID-карту вместо бумажного паспорта, то необходимо внести изменения в пенсионное дело.
Кроме того, человек может оформить онлайн-способ выплаты пенсий. Это необходимо, например, в случае перевода получения пенсии с почты на банк.