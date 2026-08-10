Як онлайн оформити пенсію

Подати заяву на призначення пенсії можна досить швидко та зручно, про що зазначили у ПФУ.

Пенсіонерами слід виконати такі дії:

Зайти до особистого кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія.Підпису;

у розділі "Щодо пенсійного забезпечення" натиснути "Заява на призначення пенсії";

вибрати вид пенсії та відповісти на питання для заповнення звернення;

прикріпити скан-копії необхідних документів;

надати згоду на передачу й обробку своїх персональних даних (просто поставити позначку).

Надалі на екрані з’явиться повна форма заяви. Для завершення операцій її слід підписати за допомогою КЕП або Дія.Підпису надіслати до ПФУ натисканням кнопки "Підписати та відправити до ПФУ".

Після опрацювання заяви особа отримає інформацію про стан її обробки та відповідне рішення.

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Зокрема, слід підготувати скан-копії таких документів:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

трудова книжка або інші документи, які підтверджують страховий стаж;

документи про освіту;

військовий квиток;

жінкам знадобиться свідоцтво про шлюб (у випадку зміни прізвища) та свідоцтва про народження дітей;

довідка про зарплату за 60 місяців поспіль до 30 червня 2000 року (за бажанням);

реквізити банківського рахунку;

інші документи.

Слід додати, що документи мають бути у форматі PDF або JPG та не більше 1 мегабайту.

Нагадаємо, що українцям слід ретельно слідкувати за своїми документами, аби не втратити пенсію. Наприклад, якщо людина отримала ID-картку замість паперового паспорта, то слід внести зміни до пенсійної справи.

Крім того, людина може оформити онлайн спосіб виплати пенсій. Це необхідно, наприклад, у випадку переведення отримання пенсії з пошти на банк.