Кому назначат государственную социальную помощь

Если к 60 годам вы не накопили достаточно страхового стажа, государство может назначить вам специальную социальную помощь. Ее максимальный размер на данный момент составляет 3 028 гривен, о чем сообщают специалисты портала "Дія".

Чтобы оформить такую поддержку, человек должен иметь не менее 15 лет официального стажа. Кроме того, органы социальной защиты тщательно проверяют материальное положение семьи.

Важно! Если у вас есть другие источники дохода или дорогие покупки, в выплатах могут отказать.

Дело в том, что пособие рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и средним доходом на одного члена семьи за последние полгода.

Как подать документы и есть ли льготы

Для оформления необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства. Решение о назначении принимается в течение 10 дней после подачи заявления, паспорта, ИНН и справки из Пенсионного фонда.

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Кстати, для пенсионеров-чернобыльцев упростили доступ к ежемесячной доплате в размере 2 600 гривен – теперь подтвердить проживание в зоне загрязнения можно через специальные комиссии.

Почему проблема нехватки стажа становится массовой

Жесткие требования к стажу – это следствие глобальной пенсионной реформы, которая продлится до 2028 года. Как мы сообщали ранее, уже в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет подтвержденного стажа, а в 2027 году эта планка у увеличится до 34 лет.

Чаще всего под удар попадают люди, которые работали неофициально, получали зарплату "в конвертах" или имели длительные перерывы в работе. Если же к 65 годам человек не сможет накопить даже базовые 15 лет, он останется без традиционной пенсии вообще, получив право лишь на минимальную поддержку.