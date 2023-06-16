Соціальна пенсія:на які виплати можуть розраховувати українці

Не всі українці отримають право на пенсію – навіть по досягненню відповідного віку. Однак без підтримки з боку держави вони не залишаться – для таких людей передбачена соціальна допомога.

Хто залишиться без пенсії

Розраховувати на пенсію не можуть ті українці, у яких після досягнення пенсійного віку відсутній необхідний страховий стаж. З 1 січня 2023 року для виходу на пенсію в 60 років він має складати щонайменш 30 років.

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При цьому з кожним роком стаж для виходу на пенсію у 60 років підвищуватиметься. І до 2028 року складатиме 35 років.

В 63 роки на пенсію можна вийти лише за наявності не менш ніж 20-річного стажу. А після досягнення 65 років:

у 2023 році – від 15 до 20 років стажу;

у 2024 році – від 15 до 21 року;

у 2025 році – від 15 до 22 років;

у 2026 році – від 15 до 23 років;

у 2027 році – від 15 до 24 років;

починаючи з 1 січня 2028 року – від 15 до 25 років.

Замість пенсії – соціальна допомога

Якщо ж по досягненню 65 років особа матиме менш як 15 років страхового стажу, на пенсію вона розраховувати не зможе. Однак для таких людей передбачена соціальна допомога. Що, фактично, є заміною пенсії.

Як пояснюють експерти видання "На пенсії", розмір цієї допомоги не фіксований. Він перераховується кожні 6 місяців та прив'язаний до:

прожиткового мінімуму;

майнових змін;

середньомісячного сукупного доходу.

Сума такої виплати становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2 093 гривні), та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (2 684 гривні),

– розповідають вони.

Хто ще може розраховувати на виплату

Крім людей пенсійного віку, йдеться в матеріалі "Фактів", на соціальну допомогу можуть розраховувати й інші категорії людей. Зокрема:

особи з інвалідністю І та ІІ груп (включно з дітьми з інвалідністю), а також з ІІІ групою – у разі відсутності трудового стажу;

особи до 18 років, а також студенти очних відділень ВНЗ до 23 років – якщо вони залишилися без одного або обох батьків.

При цьому соціальна допомога може призначатись не лише громадянам України, а й іноземцям та особам без громадянства, що переїхали до країни на постійне проживання.

Розмір соціальної допомоги для осіб з інвалідністю

Для осіб з інвалідністю з дитинства І групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (ПМ). З 1 січня 2023 року ця сума складає 2 093 гривні.

Для осіб з інвалідністю з дитинства ІІ групи – 80% ПМ (1 674,4 гривні).

Для осіб з інвалідністю з дитинства ІІІ групи – 60% ПМ (1 255,8 гривні).

Для дітей з інвалідністю віком до 18 років – 70% ПМ (1 465,1 гривні).

Крім того, різні обставини можуть надати право на отримання надбавок до соціальної допомоги. Серед іншого:

на догляд за особою з інвалідністю І групи підгрупи А – 200% ПМ (4 186 гривні);

на догляд за одинокою особою з інвалідністю ІI та IІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) потребують постійного стороннього догляду – 75% ПМ (1 569,75 гривні.)

Які треба зібрати документи

Особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю віком до 18 років мають право на одночасне одержання пенсії у разі втрати годувальника та державної соціальної допомоги.

Для осіб пенсійного віку

Заява.

Паспорт і документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків.

Довідка Пенсійного фонду України про наявний страховий стаж.

Декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні 6 календарних місяців.

Для особи, яку визнано недієздатною – копію рішення про призначення опікуна.

Для осіб з інвалідністю

Заява.

Копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю віком до 18 років.

Довідка з місця навчання із зазначенням перебування (неперебування) на повному державному утриманні.

Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, подається також: