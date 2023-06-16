Кто останется без пенсии

Рассчитывать на пенсию не могут те украинцы, у которых по достижению пенсионного возраста отсутствует необходимый страховой стаж. С 1 января 2023 года для выхода на пенсию в 60 лет он должен составлять не менее 30 лет.

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При этом с каждым годом стаж для ухода на пенсию в 60 лет будет повышаться. И к 2028 году составит 35 лет.

В 63 года на пенсию можно выйти только при наличии не менее 20-летнего стажа. А по достижении 65 лет:

в 2023 году – от 15 до 20 лет стажа;

в 2024 году – от 15 до 21 года;

в 2025 году – от 15 до 22 лет;

в 2026 году – от 15 до 23 лет;

в 2027 году – от 15 до 24 лет;

начиная с 1 января 2028 года – от 15 до 25 лет.

Вместо пенсии – социальная помощь

Если же по достижению 65 лет лицо будет иметь менее 15 лет страхового стажа, на пенсию он рассчитывать не сможет. Однако для таких людей предусмотрена социальная помощь. Что фактически является заменой пенсии.

Как объясняют эксперты издания "На пенсии", размер этого пособия не фиксирован. Он пересчитывается каждые 6 месяцев и привязан к:

прожиточного минимума;

имущественных изменений;

среднемесячного совокупного дохода

Сумма такой выплаты составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность (2 093 гривны), и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев, но не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (2 684 гривны),

– рассказывают они.

Кто еще может рассчитывать на выплату

Кроме людей пенсионного возраста, говорится в материале "Фактов", на социальную помощь могут рассчитывать и другие категории людей. В частности:

лица с инвалидностью I и II групп (включая детей с инвалидностью), а также с III группой – в случае отсутствия трудового стажа;

лица до 18 лет, а также студенты очных отделений ВУЗов до 23 лет – если они остались без одного или обоих родителей.

При этом социальная помощь может назначаться не только гражданам Украины, но и иностранцам и лицам без гражданства, переехавшим в страну на постоянное проживание.

Размер социальной помощи для лиц с инвалидностью

Для лиц с инвалидностью с детства I группы – 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (ПМ). С 1 января 2023 года эта сумма составляет 2 093 гривны.

Для лиц с инвалидностью с детства ІІ группы – 80% ПМ (1 674,4 гривны).

Для лиц с инвалидностью с детства ІІІ группы – 60% ПМ (1 255,8 гривны).

Для детей с инвалидностью до 18 лет – 70% ПМ (1 465,1 гривны).

Кроме того, разные обстоятельства могут предоставить право на получение надбавок к социальной помощи. Среди прочего:

по уходу за лицом с инвалидностью I группы подгруппы А – 200% ПМ (4 186 гривны);

по уходу за одиноким лицом с инвалидностью II и III группы, которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) нуждаются в постоянном постороннем уходе – 75% ПМ (1 569,75 гривны.)

Обратите внимание! Лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью младше 18 лет имеют право на одновременное получение пенсии в случае потери кормильца и государственной социальной помощи.

Какие нужно собрать документы

Для лиц пенсионного возраста

Заявление.

Паспорт и документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков.

Справка Пенсионного фонда Украины о страховом стаже.

Декларация о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние 6 календарных месяцев.

Для лица, признанного недееспособным – копия решения о назначении опекуна.

Для лиц с инвалидностью

Заявление.

Копия свидетельства рождения ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Справка с места обучения с указанием пребывания (непребывания) на полном государственном содержании.

Если с заявлением обращается опекун или попечитель, подается также: