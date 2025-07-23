Як отримати соціальну пенсію в Україні і чи потрібен стаж

Через брак стажу деякі українці не можуть вийти на пенсію за віком. У такому випадку їм передбачена соціальна допомога від держави.

Скільки стажу треба для отримання соціальної пенсії?

Пенсійний вік в Україні настає з 60 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Щоб отримувати пенсію за віком, потрібно мати

у 60 років – 32 роки страхового стажу;

у 63 роки – 22 роки страхового стажу;

у 65 років – 15 років страхового стажу.

Ті українці, які досягли 65 років та не мають достатньо стажу, можуть розраховувати на соціальну пенсію.

Розмір соціальної пенсії становить різницю між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб (2 361 гривня) та середнім місячним доходом сім’ї на людину за останні шість місяців. Але є обмеження — виплата не може перевищувати 100% від прожиткового мінімуму для працездатної особи (3 028 гривень).

Як оформити соціальну пенсію?

Для оформлення соціальної пенсії потрібно звернутися до органів соцзахисту за місцем проживання з відповідною заявою та надати:

паспорт та ідентифікаційний код;

довідку від Пенсійного фонду про набутий страховий стаж;

декларацію про доходи та майновий стан за останні шість місяців;

копію судового рішення про призначення опікуна, якщо особа визнана недієздатною.

Соціальна пенсія переглядається кожні 6 місяців залежно від змін у майновому стані та середньому доході.