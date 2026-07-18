Якщо немає стажу: на яку соціальну пенсію можна розраховувати у 2026 році

Українці, які досягли пенсійного віку, але не накопичили необхідну кількість страхового стажу для призначення пенсії за віком, не залишаються повністю без державної підтримки. У таких випадках можна оформити тимчасову соціальну допомогу, яку часто називають соціальною пенсією.

Хто має право на соціальну пенсію

Соціальна пенсія фактично є не страховою пенсією, а державною допомогою для людей, які через відсутність необхідного стажу не можуть отримувати звичайні виплати, повідомили в ПФУ.

Оформити таку допомогу можуть кілька категорій громадян:

1. Старші люди без достатнього стажу

На виплату можуть претендувати українці, які досягли 65 років й не мають мінімальних 15 років страхового стажу для призначення пенсії за віком.

2. Люди з інвалідністю

Соціальна допомога передбачена для осіб з інвалідністю I, II та III груп, які ще не мають права на пенсію за віком. При цьому для людей з інвалідністю I групи виплата призначається незалежно від рівня доходів.

3. Діти, які втратили годувальника

Право на соціальну допомогу також можуть отримати діти, у яких помер один із батьків, але не було достатнього страхового стажу для призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Таку виплату призначають до досягнення 18 років, або до 23 років, якщо дитина продовжує навчання.

Які умови потрібні для оформлення виплати

Соціальну допомогу призначають лише за виконання певних вимог. Основні умови:

людина повинна досягти відповідного віку або мати встановлену інвалідність;

не отримувати іншу пенсію чи державну допомогу за іншими законами;

відповідати критерію малозабезпеченості.

Проте не для всіх категорій діє вимога щодо рівня доходів сім’ї. Без урахування доходу виплати призначають людям з інвалідністю I групи та дітям.

Для інших громадян середньомісячний дохід сім’ї за останні шість місяців не повинен перевищувати прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність – 2 595 гривень у 2026 році.

Який розмір соціальної пенсії 2026

В Україні розмір соціальної пенсії базується на розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який є бюджетним показником, що щороку переглядається і закладається у державному бюджеті.

Соціальна пенсія, за своєю суттю, обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середньомісячним доходом сім’ї на одну особу за останні шість місяців, але не може перевищувати сам прожитковий мінімум – 2 595 гривень. Такий підхід застосовується для визначення саме соціальної допомоги літнім громадянам без страхового стажу.

До слова, людям з інвалідністю в Україні також призначають страхову пенсію, розмір якої залежить від групи інвалідності, та вони повинні мати мінімальний страховий стаж. Загалом потрібно від 1 до 15 років.

Розмір пенсії по інвалідності залежить від встановленої групи. Його вираховують у відсотках від розміру пенсії за віком – 100%, 90% або 50% виплати для різних груп.