Кто имеет право на социальную пенсию

Социальная пенсия фактически является не страховой пенсией, а государственной помощью для людей, которые из-за отсутствия необходимого стажа не могут получать обычные выплаты, сообщили в ПФУ.

Оформить такую помощь могут несколько категорий граждан:

1. Пожилые люди без достаточного стажа

На выплату могут претендовать украинцы, достигшие 65 лет и не имеющие минимальных 15 лет страхового стажа для назначения пенсии по возрасту.

2. Люди с инвалидностью

Социальная помощь предусмотрена для лиц с инвалидностью I, II и III групп, которые еще не имеют права на пенсию по возрасту. При этом для людей с инвалидностью I группы выплата назначается независимо от уровня доходов.

3. Дети, потерявшие кормильца

Право на социальную помощь также могут получить дети, у которых умер один из родителей, но не было достаточного страхового стажа для назначения пенсии в связи с потерей кормильца.

Такую выплату назначают до достижения 18 лет или до 23 лет, если ребенок продолжает обучение.

Какие условия необходимы для оформления выплаты

Социальная помощь назначается только при соблюдении определенных требований. Основные условия:

человек должен достичь соответствующего возраста или иметь установленную инвалидность;

не получать другую пенсию или государственную помощь по другим законам;

соответствовать критерию малообеспеченности.

Однако не для всех категорий действует требование относительно уровня доходов семьи. Без учета дохода выплаты назначаются людям с инвалидностью I группы и детям.

Для остальных граждан среднемесячный доход семьи за последние шесть месяцев не должен превышать прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, – 2 595 гривен в 2026 году.

Каков размер социальной пенсии в 2026 году

В Украине размер социальной пенсии основан на размере прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который является бюджетным показателем, ежегодно пересматриваемым и залагаемым в государственный бюджет.

Социальная пенсия, по сути, рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев, но не может превышать сам прожиточный минимум – 2 595 гривен. Такой подход применяется для определения именно социальной помощи пожилым гражданам без страхового стажа.

К слову, людям с инвалидностью в Украине также назначают страховую пенсию, размер которой зависит от группы инвалидности, и они должны иметь минимальный страховой стаж. В целом требуется от 1 до 15 лет.

Размер пенсии по инвалидности зависит от установленной группы. Его рассчитывают в процентах от размера пенсии по возрасту – 100%, 90% или 50% выплаты для разных групп.