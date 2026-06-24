Чи можна отримати пенсію при стажі лише 9 років

Стаж впливає не тільки на розмір пенсійної виплати. Від нього також залежить вік виходу на заслужений відпочинок. Чи реально піти на пенсію, маючи 9 років стажу, читайте далі.

Чи достатньо 9 років стажу для отримання пенсії?

Наразі 9 років стажу недостатньо, щоб отримати пенсію за віком, вказує Пенсійний фонд.

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Річ у тім, що наразі мінімальна вимога для виходу на пенсію – 15 років стажу в 65. Якщо особа не змогла набути стільки, вона може розраховувати на спеціальну допомогу. Визначається така виплата індивідуально, як різниця:

між середньомісячним сукупним доходом родини, у розрахунку на одну особу (за попередні 6 місяців);

та прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність.

Зауважимо, водночас така допомога не може бути менш як вказаний прожитковий мінімум. Тобто, станом на 2026 рік це – 2 595 гривень. До того ж така виплата призначається тимчасово та перераховується.

Тимчасова допомога перераховується особі кожні шість місяців з урахуванням змін її майнового стану та середньомісячного сукупного доходу і виплачується до досягнення такою особою віку, з якого вона набуває право на пенсійну виплату,

– повідомляє ПФУ.

Нагадаємо, у 2026 році, аби вийти на пенсію в 60 років, потрібно мати не менш як 33 роки страхового стажу. В 63 роки вистачить 23 років стажу. До 2028 року ці вимоги будуть змінюватись, мінімальні показники щорічно зростатимуть.