37 мільярдів гривень на соцвидатки: на що витратили гроші у січні

За січень 2024 року держава профінансувала соцвидатки на суму 37 мільярдів гривень. Більшу частину з них направили на пенсії.

Як розподілили гроші

Виділені кошти спрямували на:

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пенсії – 20,9 мільярда гривень;

соціальний захист громадян (їх отримали 2,5 мільйона ВПО, близько 470 тисяч осіб з інвалідністю з дитинства, дітей з інвалідністю) – 8,5 мільярда гривень;

підтримка малозабезпечених сімей (155 тисяч) – 1 мільярд гривень;

надання пільг і житлових субсидій громадянам (3,2 мільйона домогосподарств) – 4,7 мільярда гривень;

соціальний захист дітей та сім’ї – 1,8 мільярда гривень;

соціальний захист осіб з інвалідністю – 0,02 мільярда гривень.

Данило Гетманцев Глава Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики У січні всі проплати проведено у повному обсязі, їх фінансування здійснено у встановлені законодавством строки. Проти січня минулого року соціальні видатки не лише не зменшились, а й навіть трохи зросли на 0,2 мільярда гривень.

Ситуація у другій половині лютого залишається контрольованою. Протягом перших двох тижнів було профінансовано 31,1 мільярда гривень пенсій, понад 4,6 мільярда гривень субсидій та пільг зі сплати ЖКП, понад 1,8 мільярда гривень страхових виплат.

Хто може отримати знижку на комуналку 100%

Пенсіонер, який проживає у сільській місцевості та раніше працював на певних професіях, може отримати знижку 100% на сплату комунальних послуг.

Також громадянин мав бути працівником: