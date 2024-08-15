Покриватимуться не податками: що буде із соцвиплатами цього року

Цього року соцвиплати українців будуть покриватися зовнішніми надходженнями. Натомість гроші з податків підуть на інші потреби.

Що буде з соцвиплатами у майбутньому

Основні надходження від податків цього року будуть направлені на утримання армії та розв'язання питань оборони, розповів для 24 Каналу експерт із питань соціальної політики Андрій Павловський.

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Натомість всі соцвиплати, в тому числі і пенсії, будуть покриватися коштом зовнішніх запозичень від США, Канади і ЄС.

Андрій Павловський Експерт із питань соціальної політики Крім грантових грошей, ми беремо ще й кредити у Міжнародного валютного фонду, зокрема вони також йдуть на покриття соцвиплат. Навіть попри часті запізнення коштів від західних партнерів допомога все-таки надходить. І це важливо для українського бюджету.

Нагадаємо! У 2024 році на соціальне забезпечення виділено понад 470 мільярдів гривень. З них найдорожчими бюджетними програмами будуть:

"Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду" – 271,9 мільярда гривень;

"Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини" – 88,7 мільярда гривень,

"Виплата житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу" – 49,9 мільярда гривень,

"Соціальний захист дітей та сім’ї" – 27,6 мільярда гривень,

"Підтримка малозабезпечених сімей" – 20,2 мільярда гривень,

"Соціальний захист осіб з інвалідністю" – 6,4 мільярда гривень.

Олег Пендзин також наголосив, що усі військові видатки Україна фінансує власним коштом.

Олег Пендзин Експерт "Економічного дискусійного клубу" З прийнятої американської допомоги Україні у 2024 році у розмірі 61 мільярда доларів, лише понад 7 мільярдів доларів прийшли безпосередньо в бюджет на соціальні потреби. Все решта – це військова допомога, яка прийшла чи ще прийде у вигляді зброї й боєприпасів.

Раніше міністр Оксана Жолнович розповіла, що в Україні можуть скасувати прожитковий мінімум, а замість нього впровадити спеціальну грошову допомогу. Розмір такої допомоги залежатиме від складу родини та домогосподарства.