Як Кабмін профінансує соцвиплати без допомоги Заходу

Міністерство соціальної політики України передбачає, що з 1 березня приблизно 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб отримуватимуть допомогу на проживання. Для них передбачені виплати в розмірі близько 4 мільярдів гривень на цей місяць.

Кому збережуть виплати

Як повідомили в міністерстві, з 2014 року в Україні зареєстровано 4,9 мільйона ВПО, з яких 3,6 мільйона — це ті, хто вперше виїхав через військове вторгнення Росії.

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У січні 2024 року допомогу отримували 2,5 мільйона ВПО. Згідно з постановою Кабміну України №94, виплати автоматично продовжені з 1 березня для вразливих категорій громадян, включаючи:

пенсіонерів з пенсією до 9 444 гривень;

осіб з інвалідністю I і II груп;

дітей з інвалідністю до 18 років;

тяжкохворих дітей, сиріт та дітей без батьківського піклування.

Іншим ВПО необхідно подати заяву з 1 лютого для отримання допомоги.

Скільки коштів передбачено в бюджеті

Міністерство соціальної політики України зазначає, що точна кількість ВПО, які подадуть заяви на отримання допомоги, залишається невідомою.

Встановлено, що допомога призначатиметься на основі середньомісячного доходу на одну особу у сім’ї, не перевищуючи 9 444 гривень, з урахуванням всіх членів родини. Відомство прогнозує, що близько 1,5 мільйона людей отримають цю допомогу.

! Для 2024 року у держбюджеті на програму соціального захисту осіб у складних життєвих обставинах передбачено 57,65 мільярда гривень, з яких у березні на допомогу ВПО виділено близько 4 мільярди гривень. Також розглядається можливість продовження терміну подачі заяв до 30 квітня.