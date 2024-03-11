Кому сохранят выплаты

Как сообщили в министерстве, с 2014 года в Украине зарегистрировано 4,9 миллиона ВПЛ, из которых 3,6 миллиона - это те, кто впервые выехал из-за военного вторжения России.

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В январе 2024 года помощь получали 2,5 миллиона ВПЛ. Согласно постановлению Кабмина Украины №94, выплаты автоматически продлены с 1 марта для уязвимых категорий граждан, включая:

пенсионеров с пенсией до 9 444 гривен;

лиц с инвалидностью I и II групп;

детей с инвалидностью до 18 лет;

тяжелобольных детей, сирот и детей без родительской опеки.

Остальным ВПЛ необходимо подать заявление с 1 февраля для получения помощи.

Сколько средств предусмотрено в бюджете

Министерство социальной политики Украины отмечает, что точное количество ВПЛ, которые подадут заявления на получение помощи, остается неизвестным.

Установлено, что помощь будет назначаться на основе среднемесячного дохода на одного человека в семье, не превышая 9 444 гривен, с учетом всех членов семьи. Ведомство прогнозирует, что около 1,5 миллиона человек получат эту помощь.

Заметьте! Для 2024 года в госбюджете на программу социальной защиты лиц в сложных жизненных обстоятельствах предусмотрено 57,65 миллиарда гривен, из которых в марте на помощь ВПО выделено около 4 миллиардов гривен. Также рассматривается возможность продления срока подачи заявлений до 30 апреля.