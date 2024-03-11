Кому сохранят выплаты
Как сообщили в министерстве, с 2014 года в Украине зарегистрировано 4,9 миллиона ВПЛ, из которых 3,6 миллиона - это те, кто впервые выехал из-за военного вторжения России.
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В январе 2024 года помощь получали 2,5 миллиона ВПЛ. Согласно постановлению Кабмина Украины №94, выплаты автоматически продлены с 1 марта для уязвимых категорий граждан, включая:
- пенсионеров с пенсией до 9 444 гривен;
- лиц с инвалидностью I и II групп;
- детей с инвалидностью до 18 лет;
- тяжелобольных детей, сирот и детей без родительской опеки.
Остальным ВПЛ необходимо подать заявление с 1 февраля для получения помощи.
Сколько средств предусмотрено в бюджете
Министерство социальной политики Украины отмечает, что точное количество ВПЛ, которые подадут заявления на получение помощи, остается неизвестным.
Установлено, что помощь будет назначаться на основе среднемесячного дохода на одного человека в семье, не превышая 9 444 гривен, с учетом всех членов семьи. Ведомство прогнозирует, что около 1,5 миллиона человек получат эту помощь.