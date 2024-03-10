Украинцы стали чаще снимать деньги в банках
Статистика Нацбанка свидетельствует, что начало 2024 года началось с того, что украинцы массово начали выводить наличные со своих банковских счетов.
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В комментарии 24 Каналу экономический эксперт Даниил Монин объяснил, что первая причина, которая повлияла на такую ситуацию, – отрицательное сальдо по депозитам в январе. Он добавляет, что это из-за роста напряжения в обществе и туманности перспектив на 2024 год.
Безусловно новый закон о мобилизации, в котором возможна норма по экспроприации (принудительное лишение собственности – 24 Канал) активов тоже влияет. Я надеюсь, она не будет проголосована в такой редакции.
В то же время для 24 Канала экономист Илья Несходовский рассказал, что накануне Нового года в Украине выросли депозиты, поэтому сейчас наблюдается отток.
В целом, если посмотреть на динамику в течение последнего года, то отток не является показательным к тому, что рынок постепенно идет к уменьшению количества депозитов. То есть у нас в декабре был большой плюс, а в январе произошел определенный минус.
Население просто решило подождать, посмотреть, какие в дальнейшем будут решения в том правительства, решение парламента, будет ли блокировка счетов, и исходя из этого уже принимать решение продолжать ли депозит, или нет,
– пояснил Несходовский.
- По статистике НБУ, портфель кредитов резидентам в национальной валюте почти не изменился – увеличился на +0,2% (+1,4 миллиарда гривен) до 727,8 миллиарда гривен.
- При этом гривневые кредиты населению выросли на 2,3%, а бизнеса уменьшились на 0,7%,
- Впрочем, сократились еще и вклады в национальной валюте – 3,2% (-51,3 миллиарда гривен) до 1 577,1 миллиарда гривен.
Это самые большие темпы и объемы сокращения депозитов в гривне с начала войны.
Впрочем, чиновник отрицает какую-либо "зраду". Несмотря на войну украинская банковская система показала себя только с лучшей стороны. Ее стабильность и надежность завоевала доверие украинцев, которые продолжили нести деньги в банки.
Зрады нет, а банковская система работает
Монин добавляет, что отток депозитов в гривнах пока никак не вредит украинской банковской системе. Все из-за того, что банки "паразитируют" на бюджете и вкладывают деньги исключительно в депозитные сертификаты НБУ.
Меньше денег – меньше паразитирования. Поэтому для бюджета это даже полезно,
– говорит эксперт.
Даниил Гетманцев отмечает, что украинская банковская система на сегодня довольно устойчива, и на это есть определенные причины:
- Во-первых, с начала войны депозиты в гривне выросли более чем на 70%, или на 650 миллиардов гривен.
Действия НБУ как регулятора являются эффективными, что трансформируется в высокий уровень доверия к банкам,
– добавил глава финансового комитета.
- Во-вторых, сокращение банковских вкладов в гривне в первый месяц года – это сезонное явление.
Впрочем, по мнению Монина, сейчас есть определенная проблема в банковской системе Украины. Речь идет о том, что она перестала выполнять свою базовую функцию – кредитования экономики.
Более того, она фактически перестала выполнять и функцию кредитования государства через покупку ОВГЗ,
– отмечает господин Даниил.
Факторы влияния
На решение украинцев снимать деньги со счетов могли влиять некоторые инициативы правительства. На это обращает внимание и эксперт Несходовский. Он рассказывает, что это влияет на желание людей продолжать свои депозиты.
- Новый законопроект о мобилизации
Согласно законопроекту, территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) смогут накладывать ограничения на уклонистов через суд, среди них – наложение ареста на банковские счета и ценности, которые хранятся в банках, ограничения на выезд за границу, ограничение прав на управление автомобилем.
- Налогообложение всех карточных переводов
В декабре правительство утвердило Национальную стратегию доходов до 2030 года. Как написал директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин, стратегия предусматривает налогообложение переводов с карты на карту по ставке 18%.
- Изменения относительно правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны
В феврале 2024 года об этом заявили в Нацбанке. Такие изменения предусматривают возможность доступа налоговой к полным номерам банковских карточек украинцев и операций по ним.
Таким образом, лицо, у которого есть счет в банке, будет полностью идентифицировано, и соответственно, будет предоставлена информация откуда оно получает средства и куда их переводит. Впрочем, пока это только планы, которые регулятор выдвинул на обсуждение.
Слабая гривна тоже имеет влияние
Илья Несходовский добавляет, что фактором влияния может быть еще и динамика на валютном рынке.
На валютном рынке произошло ослабление нацвалюты, как результат люди восприняли, исходя из тех рисков которые есть, что такое ослабление является долгосрочным, а девальвация может быть больше, чем, например, ставки по депозитам. Таким образом, люди просто вложили средства в валюту,
– отмечает он.
И смотря по статистике Нацбанка, а именно сколько было продано наличного доллара, это подтверждается, добавляет эксперт. Он советует не делать сейчас выводов и взглянуть на ситуацию в следующие два месяца. И если такая динамика по уменьшению депозитов в нацвалюте продолжится, тогда искать причины.
На сегодня это все-таки, скажем так, временное отклонение от стабильной ситуации,
– говорит экономист.
Какая ситуация с деньгами у населения
В то же время ситуация, которая сложилась на сегодня, может иметь и более простое объяснение, а именно людям нужны деньги.
По данным Центра Разумкова, при оценке уровня материального благосостояния собственной семьи после начала полномасштабной агрессии по сравнению с июнем 2021 года выросла доля граждан, которые отвечают, что едва сводят концы с концами.
Как изменились доходы украинской семьи после 24 февраля 2022 года:
- 25% респондентов отвечают, что они значительно уменьшились,
- 33% – несколько уменьшились,
- 32% – что они не изменились,
- только 4% – что они несколько увеличились,
- и только 0,7% – что они значительно увеличились.
Кроме того, по сравнению с августом 2023 года выросла доля респондентов, которые основным источником средств существования называют постоянную работу – с 41% до 48%. А доля тех, кто называет временную работу и материальную работу из разных источников, снизилась – с 9% до 5% и с 5% до 2% соответственно.