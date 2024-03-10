Украинцы стали чаще снимать деньги в банках

Статистика Нацбанка свидетельствует, что начало 2024 года началось с того, что украинцы массово начали выводить наличные со своих банковских счетов.

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В комментарии 24 Каналу экономический эксперт Даниил Монин объяснил, что первая причина, которая повлияла на такую ситуацию, – отрицательное сальдо по депозитам в январе. Он добавляет, что это из-за роста напряжения в обществе и туманности перспектив на 2024 год.

Даниил Монин Экономический эксперт Безусловно новый закон о мобилизации, в котором возможна норма по экспроприации (принудительное лишение собственности – 24 Канал) активов тоже влияет. Я надеюсь, она не будет проголосована в такой редакции.

В то же время для 24 Канала экономист Илья Несходовский рассказал, что накануне Нового года в Украине выросли депозиты, поэтому сейчас наблюдается отток.

Илья Несходовский Экономист, руководитель аналитического направления сети "АНТС" В целом, если посмотреть на динамику в течение последнего года, то отток не является показательным к тому, что рынок постепенно идет к уменьшению количества депозитов. То есть у нас в декабре был большой плюс, а в январе произошел определенный минус.

Обратите внимание! В январе у большинства закончились сроки размещения депозитов, а люди соответственно их не продлили.

Население просто решило подождать, посмотреть, какие в дальнейшем будут решения в том правительства, решение парламента, будет ли блокировка счетов, и исходя из этого уже принимать решение продолжать ли депозит, или нет,

– пояснил Несходовский.

Напоминаем! Как сообщил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, в январе отток депозитов в гривнах был довольно заметен.

По статистике НБУ, портфель кредитов резидентам в национальной валюте почти не изменился – увеличился на +0,2% (+1,4 миллиарда гривен) до 727,8 миллиарда гривен.

При этом гривневые кредиты населению выросли на 2,3%, а бизнеса уменьшились на 0,7%,

Впрочем, сократились еще и вклады в национальной валюте – 3,2% (-51,3 миллиарда гривен) до 1 577,1 миллиарда гривен.

Даниил Гетманцев Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Это самые большие темпы и объемы сокращения депозитов в гривне с начала войны.

Впрочем, чиновник отрицает какую-либо "зраду". Несмотря на войну украинская банковская система показала себя только с лучшей стороны. Ее стабильность и надежность завоевала доверие украинцев, которые продолжили нести деньги в банки.

Зрады нет, а банковская система работает

Монин добавляет, что отток депозитов в гривнах пока никак не вредит украинской банковской системе. Все из-за того, что банки "паразитируют" на бюджете и вкладывают деньги исключительно в депозитные сертификаты НБУ.

Меньше денег – меньше паразитирования. Поэтому для бюджета это даже полезно,

– говорит эксперт.

Даниил Гетманцев отмечает, что украинская банковская система на сегодня довольно устойчива, и на это есть определенные причины:

Во-первых, с начала войны депозиты в гривне выросли более чем на 70%, или на 650 миллиардов гривен.

Действия НБУ как регулятора являются эффективными, что трансформируется в высокий уровень доверия к банкам,

– добавил глава финансового комитета.

Во-вторых, сокращение банковских вкладов в гривне в первый месяц года – это сезонное явление.

Впрочем, по мнению Монина, сейчас есть определенная проблема в банковской системе Украины. Речь идет о том, что она перестала выполнять свою базовую функцию – кредитования экономики.

Более того, она фактически перестала выполнять и функцию кредитования государства через покупку ОВГЗ,

– отмечает господин Даниил.

По итогам 2023 года доходность банковской системы, говорит Монин, составила около 150 миллиардов гривен.

Факторы влияния

На решение украинцев снимать деньги со счетов могли влиять некоторые инициативы правительства. На это обращает внимание и эксперт Несходовский. Он рассказывает, что это влияет на желание людей продолжать свои депозиты.

Новый законопроект о мобилизации

Согласно законопроекту, территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) смогут накладывать ограничения на уклонистов через суд, среди них – наложение ареста на банковские счета и ценности, которые хранятся в банках, ограничения на выезд за границу, ограничение прав на управление автомобилем.

Обратите внимание! Законопроект только зарегистрирован в парламенте. Сейчас внесение поправок над ним продолжаются. Кроме того, по словам председателя финансового комитета парламента, нормы по блокированию счетов не будут поддержаны.

Налогообложение всех карточных переводов

В декабре правительство утвердило Национальную стратегию доходов до 2030 года. Как написал директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин, стратегия предусматривает налогообложение переводов с карты на карту по ставке 18%.

Подчеркиваем! В Минфине опровергли такие заявления относительно ставки в 18%. В ведомстве отметили, что в тексте стратегии отсутствуют какие-либо слова о поступлении на карту физлица.

Изменения относительно правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны

В феврале 2024 года об этом заявили в Нацбанке. Такие изменения предусматривают возможность доступа налоговой к полным номерам банковских карточек украинцев и операций по ним.

Таким образом, лицо, у которого есть счет в банке, будет полностью идентифицировано, и соответственно, будет предоставлена информация откуда оно получает средства и куда их переводит. Впрочем, пока это только планы, которые регулятор выдвинул на обсуждение.

Важно! Все подобные инициативы от высшего руководства руководствуются исключительно десятилетиями кризисов, постоянными сокрытиями доходов и нестабильной тактикой по переводу гривны в валюту.

Слабая гривна тоже имеет влияние

Илья Несходовский добавляет, что фактором влияния может быть еще и динамика на валютном рынке.

На валютном рынке произошло ослабление нацвалюты, как результат люди восприняли, исходя из тех рисков которые есть, что такое ослабление является долгосрочным, а девальвация может быть больше, чем, например, ставки по депозитам. Таким образом, люди просто вложили средства в валюту,

– отмечает он.

И смотря по статистике Нацбанка, а именно сколько было продано наличного доллара, это подтверждается, добавляет эксперт. Он советует не делать сейчас выводов и взглянуть на ситуацию в следующие два месяца. И если такая динамика по уменьшению депозитов в нацвалюте продолжится, тогда искать причины.

На сегодня это все-таки, скажем так, временное отклонение от стабильной ситуации,

– говорит экономист.

Какая ситуация с деньгами у населения

В то же время ситуация, которая сложилась на сегодня, может иметь и более простое объяснение, а именно людям нужны деньги.

По данным Центра Разумкова, при оценке уровня материального благосостояния собственной семьи после начала полномасштабной агрессии по сравнению с июнем 2021 года выросла доля граждан, которые отвечают, что едва сводят концы с концами.

Интересно! Впрочем, в январе 2024 года доля таких составляет 11% и сейчас статистически значимо не отличается от показателя середины 2021 года.

Как изменились доходы украинской семьи после 24 февраля 2022 года:

25% респондентов отвечают, что они значительно уменьшились,

33% – несколько уменьшились,

32% – что они не изменились,

только 4% – что они несколько увеличились,

и только 0,7% – что они значительно увеличились.

Кроме того, по сравнению с августом 2023 года выросла доля респондентов, которые основным источником средств существования называют постоянную работу – с 41% до 48%. А доля тех, кто называет временную работу и материальную работу из разных источников, снизилась – с 9% до 5% и с 5% до 2% соответственно.