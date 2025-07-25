Соціальна допомога по-новому: які зміни щодо субсидій та виплат вводить уряд

Уряд готує зміни до деяких постанов Кабміну щодо соціальних допомог, субсидій та компенсації. Нововведення чекають також на ВПО.

Як платитимуть соцвиплати по-новому?

Новий проєкт стосується широкого переліку виплат, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Соціальна допомога

Планують змінити порядок підтвердження перебування на обліку в центрі зайнятості для отримання соціальних виплат.

Нові вимоги покликані зробити допомогу більш адресною й залежною від реальних потреб переселенців.

Субсидії

Серед змін – нові правила надання житлових субсидій на оплату комуналки та пального в грошовій формі.

Уряд також планує розширити доступ до експериментального проєкту щодо субсидії на оренду житла. Йдеться про допомогу тим ВПО, які переїжджають в межах своєї області.

Виплати військовим

Допомогу зможуть отримувати військовослужбовці, зокрема контрактники, які перебувають на тривалому лікуванні.

Допомога ВПО

Грошову допомогу на проживання ВПО продовжать ще на шість місяців. Це стосується тих переселенців, які належать до вразливих категорій населення.

Пошук зниклих

Ініціатива стосується сприянню у пошуку та возз’єднанні родин, які втратили зв’язок через війну. Уповноважені організації, як-от ООН чи Червоний Хрест, зможуть допомагати у цьому.

Допомога дітям-сиротам

Планують прибрати норму, яка не дозволяє дітям-сиротам та дітям без батьківського піклування отримувати допомогу через наявність депозиту понад 100 тисяч гривень.