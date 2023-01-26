Наразі прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2 093 гривні і залишиться на такому рівні протягом усього 2023 року.

Наскільки збільшилися пенсії у грудні

Мінімальна пенсія зросла на 66 гривень до 2 093 гривень, адже дорівнює прожитковому мінімуму.

Максимальна – на 660 гривень до 20 920 гривень, складає 10 прожиткових мінімумумів для осіб, що втратили працездатність.

Перерахунок пенсій відбувся і для непрацюючих осіб, які отримують "страхові" пенсії – на рівні 2 500 гривень, або пропорційно наявному страховому стажу.

Також змінилися суми надбавок та доплат до пенсій.

Коли буде наступне підвищення

У березні 2023 планується щорічна індексація пенсій. На це уряд виділив майже 40 мільярдів гривень.



Згідно із Законом індексація має становити половину процентного зростання середньої зарплати й половину річної інфляції. Відтак, за словами ексміністра соцполітики Андрія Реви, розмір осучаснення пенсій може бути цілих 24%.

Розмір інших виплат

Виплати по безробіттю

Розмір суми виплат по безробіттю регулює закон "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття". Під час дії воєнного стану максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на 1 січня календарного року. Отже, з 1 січня максимальний розмір допомоги по безробіттю становить 6700 грн.

Аліменти на дитину

Розмір аліментів на дитину залежить від доходів батьків, які повинні їх сплачувати. Мінімальний (гарантований) розмір аліментів складає 50% від прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Відповідно до 6 років він складатиме 1 136 гривень, від 6 до 18 років – 1 416,5 гривень.

Максимальний становить 10 прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку: до 6 років – 22 720 гривень, від 6 до 18 років – 28 330 гривень.

Допомога на дитину

Для дітей до 6 років допомога становить від 5 680 гривень до 7 952 гривень. Для тих кому виповнилось від 6 до 18 років виплачують 7 082,50 гривні та 9 915,50 гривень відповідно.

Виплати для переселенців (ВПО)

Щомісячна державна допомога на проживання особам з інвалідністю та дітям й надалі становитиме 3 тисячі гривень, для решти ВПО – 2 тисячі гривень.

Також для українців доступна допомога з міжнародних благодійних організацій. Їх перелік можна переглянути у матеріалі.