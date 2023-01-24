Пенсії зростуть, проте є одне "але"

І хоч у 2023 році не передбачається підвищення мінімальної пенсії, та на індексацію пенсіонерам варто очікувати.

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Нагадаємо, що мінімальна пенсія в Україні становить 2 093 гривні. А максимальна – 20 930 гривень.

Планова індексація відбудеться з 1 березня. За розрахунками Міністерства соціальної політики пенсії українців в середньому зростуть на 5%, проте це зовсім не значне підвищення.

Крім того, згідно із Законом індексація має становити половину процентного зростання середньої зарплати й половину річної інфляції. Відтак, за словами ексміністра соцполітики Андрія Реви, розмір осучаснення пенсій може бути цілих 24%.

Ближче до лютого ми будемо розуміти, на який відсоток інфляції індексуватимемо пенсії в березні,

– пояснила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в одному з ефірів телемарафону.

Відповідно до розміру індексації у 24%, доплати до пенсії можуть становити 1 500 гривень.

Перерахунок пенсій чорнобильцям

Пенсії пенсіонерам, що мають статус "чорнобильцям" у березні 2023 році будуть, як середня зарплата в Україні. Тобто близько 18 261 гривні.

Якщо наявна інвалідність 1 групи, загальний розмір пенсії – 100% від середньої зарплати, тобто 18 261 гривні,

З 2 групою інвалідності – не нижче 80%, тобто 14 608 гривень,

3 група – не менше 60%, тобто близько 11 тисяч.

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