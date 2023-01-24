Пенсії зростуть, проте є одне "але"
І хоч у 2023 році не передбачається підвищення мінімальної пенсії, та на індексацію пенсіонерам варто очікувати.
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Планова індексація відбудеться з 1 березня. За розрахунками Міністерства соціальної політики пенсії українців в середньому зростуть на 5%, проте це зовсім не значне підвищення.
Крім того, згідно із Законом індексація має становити половину процентного зростання середньої зарплати й половину річної інфляції. Відтак, за словами ексміністра соцполітики Андрія Реви, розмір осучаснення пенсій може бути цілих 24%.
Ближче до лютого ми будемо розуміти, на який відсоток інфляції індексуватимемо пенсії в березні,
– пояснила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в одному з ефірів телемарафону.
Відповідно до розміру індексації у 24%, доплати до пенсії можуть становити 1 500 гривень.
Перерахунок пенсій чорнобильцям
Пенсії пенсіонерам, що мають статус "чорнобильцям" у березні 2023 році будуть, як середня зарплата в Україні. Тобто близько 18 261 гривні.
- Якщо наявна інвалідність 1 групи, загальний розмір пенсії – 100% від середньої зарплати, тобто 18 261 гривні,
- З 2 групою інвалідності – не нижче 80%, тобто 14 608 гривень,
- 3 група – не менше 60%, тобто близько 11 тисяч.
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Яку пенсію отримують українці
- Пенсію у 14 676 гривень отримують всього 7,3% пенсіонерів, тобто 776 328 осіб.
- Від 5 000 гривень до 10 000 гривень – 19,1%, це 2 040 330 осіб.
- Від 4 001 до 5 000 гривень – 1 218 845 осіб або 11,4% пенсіонерів.
- Від 3 001 до 4 000 гривень – 2 515 573 особи або 23,5%.
- Від 2 001 до 3 000 гривень – 4 067 577 осіб, що складає 38,1%.
- До 2 000 гривень – 69 268 осіб або 0,6 %.