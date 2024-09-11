Кому належить допомога від ООН у 2024 році

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні реалізує програму фінансової підтримки для внутрішньо переміщених осіб та інших постраждалих груп населення внаслідок війни.

Для кого передбачені виплати від ООН

Як зауважується, фінансова підтримка надається саме тим вимушеним переселенцям та особам, чиє житло було знищене внаслідок воєнних дій.

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Таким чином, в таких випадках українці можуть скористатися кількома видами допомоги:

Екстрена грошова допомога: надається сім'ям, які були змушені покинути свої домівки або чий житловий фонд постраждав від обстрілів. Грошова допомога на ремонт: призначена для осіб, чиї будинки були знищені внаслідок російських обстрілів. Ця допомога забезпечує фінансову підтримку для ремонту пошкодженого житла і повернення до своїх постійних осель. Багатоцільова грошова допомога: пропонує гнучкість у вирішенні потреб. Вона дозволяє людям самостійно визначити, що є пріоритетом у їхньому випадку: продукти харчування, одяг, орендна плата чи медичні витрати.

Зверніть увагу! Детальна інформація про реєстрацію на будь-які з цих програм доступна на офіційному сайті УВКБ ООН в Україні.