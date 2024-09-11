Для кого передбачені виплати від ООН

Як зауважується, фінансова підтримка надається саме тим вимушеним переселенцям та особам, чиє житло було знищене внаслідок воєнних дій.

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Таким чином, в таких випадках українці можуть скористатися кількома видами допомоги:

Екстрена грошова допомога: надається сім'ям, які були змушені покинути свої домівки або чий житловий фонд постраждав від обстрілів. Грошова допомога на ремонт: призначена для осіб, чиї будинки були знищені внаслідок російських обстрілів. Ця допомога забезпечує фінансову підтримку для ремонту пошкодженого житла і повернення до своїх постійних осель. Багатоцільова грошова допомога: пропонує гнучкість у вирішенні потреб. Вона дозволяє людям самостійно визначити, що є пріоритетом у їхньому випадку: продукти харчування, одяг, орендна плата чи медичні витрати.

Зверніть увагу! Детальна інформація про реєстрацію на будь-які з цих програм доступна на офіційному сайті УВКБ ООН в Україні.