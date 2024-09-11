Хто з самотніх пенсіонерів має право отримати доплату

Розмір доплати самотнім пенсіонерам становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що нині складає 944,4 гривні. Втім, до кінця року розмір цієї доплати залишиться незмінним.

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Для того, щоб самотньому пенсіонеру отримати її, потрібно підтвердити потребу в постійному догляді медичними висновками та відповідати наступним критеріям:

досягти віку 80 років і більше;

проживати самостійно;

потребувати постійного стороннього догляду через стан здоров’я;

отримувати пенсію за віком.

Зверніть увагу! Якщо пенсіонер отримує пенсію за інвалідністю, він не має права на цю надбавку.