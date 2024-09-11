Хто з самотніх пенсіонерів має право отримати доплату

Розмір доплати самотнім пенсіонерам становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що нині складає 944,4 гривні. Втім, до кінця року розмір цієї доплати залишиться незмінним.

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Для того, щоб самотньому пенсіонеру отримати її, потрібно підтвердити потребу в постійному догляді медичними висновками та відповідати наступним критеріям:

  • досягти віку 80 років і більше;
  • проживати самостійно;
  • потребувати постійного стороннього догляду через стан здоров’я;
  • отримувати пенсію за віком.

Зверніть увагу! Якщо пенсіонер отримує пенсію за інвалідністю, він не має права на цю надбавку.

Які документи потрібно подати для доплати

Для оформлення доплати пенсіонери мають надати такі документи: висновок лікарсько-консультативної комісії про необхідність постійного догляду, паспорт та ідентифікаційний код. А також взяти із собою витяг з Пенсійного фонду про відсутність інших надбавок до пенсії.