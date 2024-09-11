Кто из одиноких пенсионеров имеет право получить доплату

Размер доплаты одиноким пенсионерам составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, что сейчас составляет 944,4 гривны. Впрочем, до конца года размер этой доплаты останется неизменным.

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Для того чтобы одинокому пенсионеру получить ее, нужно подтвердить потребность в постоянном уходе медицинскими заключениями и соответствовать следующим критериям:

  • достичь возраста 80 лет и более;
  • проживать самостоятельно;
  • нуждаться в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья;
  • получать пенсию по возрасту.

Обратите внимание! Если пенсионер получает пенсию по инвалидности, он не имеет права на эту надбавку.

Какие документы нужно подать для доплаты

Для оформления доплаты пенсионеры должны предоставить следующие документы: заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного ухода, паспорт и идентификационный код. А также взять с собой выписку из Пенсионного фонда об отсутствии других надбавок к пенсии.