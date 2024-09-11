Кто из одиноких пенсионеров имеет право получить доплату
Размер доплаты одиноким пенсионерам составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, что сейчас составляет 944,4 гривны. Впрочем, до конца года размер этой доплаты останется неизменным.
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Для того чтобы одинокому пенсионеру получить ее, нужно подтвердить потребность в постоянном уходе медицинскими заключениями и соответствовать следующим критериям:
- достичь возраста 80 лет и более;
- проживать самостоятельно;
- нуждаться в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья;
- получать пенсию по возрасту.
Обратите внимание! Если пенсионер получает пенсию по инвалидности, он не имеет права на эту надбавку.