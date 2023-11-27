Співпраця Росії та Туреччини: хто допомагає Кремлю

Туреччина сприяє збільшенню кількості товарів військового призначення у Росії. У США стурбовані цією ситуацією.

Що надає росіянам Туреччина

У Туреччині збільшився імпорт матеріалів, які росіяни використовують у військовій сфері. Саме так Москва може обходити санкції і посилювати оборонний сектор.

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У НАТО стурбовані такими діями Туреччини. Щобільше, вони налаштовані вирішити цю ситуацію. Брайан Нельсон, заступник міністра фінансів США з тероризму та фінансової розвідки, планує уже на цьому тижні завітати у Стамбул і Анкару. На зустрічі сторони розглянуть питання доцільності передачі росіянам товарів військового призначення.

Потрібно зазначити, що це не перший візит Нельсона у Туреччину у 2023 році. Складнощі із забороною вказаних позицій виникають і тому, що значна кількість цих товарів мають не тільки військове, а і комерційне призначення.

У опублікованому розслідуванні Financial Times є інформація і про те, що Туреччина надає Росії вантажі, що мають кінцеву точку призначення у інших країнах. Очевидно, це необхідно для того, аби ввести в оману міжнародну спільноту.

Зараз відомо, що з січня по вересень 2023 року Туреччина експортувала 45 товарів, які є важливими для обороноздатності Росії. Загальна сума експорту склала 158 мільйонів доларів. У переліку цієї продукції є мікрочіпи, оптичні пристрої, техніка, яка використовується для зв'язку.

Які ще країни допомагають Росії

Для порівняння, з 2015 до 2021 року експорт з Туреччини в Росію був на 60% менший ніж у аналогічний період у 2023 році.

ОАЕ та Туреччина часто виступають проміжним пунктом призначення для товарів, призначених Росії. Однак найчастіше експорт відбувається не на пряму до росіян, а через інші країни, зараз йдеться про такі держави:

Грузія;

Казахстан;

Азербайджан;

Узбекистан;

Киргизстан.

Зважаючи на дані експорту, стає зрозуміло, що ці вантажі передаються безпосередньо Росії. НАТО прагне перекрити ці шляхи, аби Кремль припинив військову агресію проти України.