Співпраця Росії та Туреччини: хто допомагає Кремлю
Джерело:Financial Times
Туреччина сприяє збільшенню кількості товарів військового призначення у Росії. У США стурбовані цією ситуацією.
Що надає росіянам Туреччина
У Туреччині збільшився імпорт матеріалів, які росіяни використовують у військовій сфері. Саме так Москва може обходити санкції і посилювати оборонний сектор.
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У НАТО стурбовані такими діями Туреччини. Щобільше, вони налаштовані вирішити цю ситуацію. Брайан Нельсон, заступник міністра фінансів США з тероризму та фінансової розвідки, планує уже на цьому тижні завітати у Стамбул і Анкару. На зустрічі сторони розглянуть питання доцільності передачі росіянам товарів військового призначення.
Потрібно зазначити, що це не перший візит Нельсона у Туреччину у 2023 році. Складнощі із забороною вказаних позицій виникають і тому, що значна кількість цих товарів мають не тільки військове, а і комерційне призначення.
У опублікованому розслідуванні Financial Times є інформація і про те, що Туреччина надає Росії вантажі, що мають кінцеву точку призначення у інших країнах. Очевидно, це необхідно для того, аби ввести в оману міжнародну спільноту.
Зараз відомо, що з січня по вересень 2023 року Туреччина експортувала 45 товарів, які є важливими для обороноздатності Росії. Загальна сума експорту склала 158 мільйонів доларів. У переліку цієї продукції є мікрочіпи, оптичні пристрої, техніка, яка використовується для зв'язку.Для порівняння, з 2015 до 2021 року експорт з Туреччини в Росію був на 60% менший ніж у аналогічний період у 2023 році.
Які ще країни допомагають Росії
ОАЕ та Туреччина часто виступають проміжним пунктом призначення для товарів, призначених Росії. Однак найчастіше експорт відбувається не на пряму до росіян, а через інші країни, зараз йдеться про такі держави:
- Грузія;
- Казахстан;
- Азербайджан;
- Узбекистан;
- Киргизстан.
Зважаючи на дані експорту, стає зрозуміло, що ці вантажі передаються безпосередньо Росії. НАТО прагне перекрити ці шляхи, аби Кремль припинив військову агресію проти України.