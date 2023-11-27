Сотрудничество России и Турции: кто помогает Кремлю

Турция способствует увеличению количества товаров военного назначения в России. В США озабочены этой ситуацией.

Что предоставляет россиянам Турция

В Турции увеличился импорт материалов, используемых россиянами в военной сфере. Именно так Москва может обходить санкции и усиливать оборонный сектор.

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В НАТО озабочены такими действиями Турции. Более того, они настроены разрешить эту ситуацию. Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке, планирует уже на этой неделе посетить Стамбул и Анкару. На встрече стороны рассмотрят целесообразность передачи россиянам товаров военного назначения.

Следует отметить, что это не первый визит Нельсона в Турцию в 2023 году. Сложности с запрещением указанных позиций возникают и потому, что значительное количество этих товаров имеют не только военное, но и коммерческое назначение.

В опубликованном расследовании Financial Times есть информация и о том, что Турция предоставляет России грузы, имеющие конечную точку назначения в других странах. Очевидно, это необходимо для того, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество.

Сейчас известно, что с января по сентябрь 2023 года Турция экспортировала 45 товаров, которые важны для обороноспособности России. Общая сумма экспорта составила 158 миллионов долларов. В перечне этой продукции есть микрочипы, оптические устройства, используемая для связи техника.

Какие еще страны помогают России

Для сравнения, с 2015 по 2021 год экспорт из Турции в Россию был на 60% меньше, чем в аналогичный период в 2023 году.

ОАЭ и Турция часто выступают промежуточным пунктом назначения для товаров, предназначенных России. Однако чаще экспорт происходит не на прямую к россиянам, а через другие страны, сейчас речь идет о таких государствах:

Грузия;

Казахстан;

Азербайджан;

Узбекистан;

Кыргызстан.

Ввиду данных экспорта становится ясно, что эти грузы передаются непосредственно России. НАТО стремится перекрыть эти пути, чтобы Кремль прекратил военную агрессию против Украины.