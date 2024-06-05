S&P Global Ratings знизило рейтинг Естонії, Латвії та Литви через сусідство з Росією

S&P Global Ratings знизило рейтинг рейтинги Естонії, Латвії та Литви через сусідство з Росією. Це пов'язано з геополітичними ризиками та впливом війни в Україні.

S&P Global Ratings знизило рейтинг

Позиції Литви та Латвії опустилися з показника"А+" до "А". Натомість рейтинг Естонії перейшов з "AA-" до "A+". Прогноз за всіма країнами – "стабільний".

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Зниження рейтингу відображає нашу думку, що вплив війни та регіональні геополітичні ризики суттєво вплинуть на економічне зростання в Балтійському регіоні, а також на фінанси та конкурентоспроможність країн у середньостроковій перспективі,

– написали у агенстві.

Основними причинами зниження рейтингу Естонії могли стати:

зростання державного боргу;

бюджетний дефіцит;

слабкий стан економіки країни.

Попри це рейтинг Естонії підтримують сильні інститути, міцна економічна й бюджетна політика та членство в ЄС та НАТО.

Показники Латвії залишилися стійкими попри війну в Україні, але перехід до швидшого економічного зростання та скорочення дефіциту держбюджету можуть сповільнитися через збільшення видатків на пріоритетні сфери, наприклад безпеку та оборону.

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