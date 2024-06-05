S&P Global Ratings знизило рейтинг Естонії, Латвії та Литви через сусідство з Росією
Джерело:ERR
S&P Global Ratings знизило рейтинг рейтинги Естонії, Латвії та Литви через сусідство з Росією. Це пов'язано з геополітичними ризиками та впливом війни в Україні.
S&P Global Ratings знизило рейтинг
Позиції Литви та Латвії опустилися з показника"А+" до "А". Натомість рейтинг Естонії перейшов з "AA-" до "A+". Прогноз за всіма країнами – "стабільний".
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Зниження рейтингу відображає нашу думку, що вплив війни та регіональні геополітичні ризики суттєво вплинуть на економічне зростання в Балтійському регіоні, а також на фінанси та конкурентоспроможність країн у середньостроковій перспективі,
– написали у агенстві.
Основними причинами зниження рейтингу Естонії могли стати:
- зростання державного боргу;
- бюджетний дефіцит;
- слабкий стан економіки країни.
Попри це рейтинг Естонії підтримують сильні інститути, міцна економічна й бюджетна політика та членство в ЄС та НАТО.
Показники Латвії залишилися стійкими попри війну в Україні, але перехід до швидшого економічного зростання та скорочення дефіциту держбюджету можуть сповільнитися через збільшення видатків на пріоритетні сфери, наприклад безпеку та оборону.
Хто найбільше надав грошей Україні
- Євросоюз – 27,491 мільярда доларів;
- США – 22,93 мільярда доларів;
- МВФ – 7,168 мільярда доларів;
- Японія – 4,207 мільярда доларів;
- Канада – 3,646 мільярда доларів;
- Велика Британія – 2,038 мільярда доларів;
- Світовий банк – 2,045 мільярда доларів;
- Німеччина – 1,689 мільярда доларів;
- Європейський інвестиційний банк – 720 мільйонів доларів.