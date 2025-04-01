Компанія Маска просить уряд США звільнити її від мит Трампа

SpaceX просить уряд США звільнити компанію від сплати імпортних мит, запроваджених адміністрацією Трампа щодо китайських товарів. Компанія хоче дозвіл на безмитне ввезення двох одиниць обладнання, необхідного для виробництва терміналів Starlink, оскільки аналогів у США немає.

Компанію Маска обтяжують мита Трампа

SpaceX заявила, що планує з 2026 року повністю виробляти необхідне обладнання в США, а поки що потребує китайських компонентів, передає 24 Канал з посиланням на видання The Telegraph.

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Виняток може бути схвалений протягом 30 днів і діятиме лише до кінця травня, тож компанії доведеться оперативно імпортувати обладнання, якщо запит затвердять.

Звільнення від мита дозволило б SpaceX знизити тариф із 25% до 0%, хоча імпорт усе ще підлягав би загальному 20% миту, запровадженому Трампом під час другого терміну.

Водночас SpaceX розкритикувала податкову політику в інших країнах, наголошуючи, що іноземні компанії не стикаються з такими ж бар'єрами на ринку США.

Зауважте! Тим часом президент США Дональд Трамп анонсував нові взаємні мита, які торкнуться всіх країн. Раніше його адміністрація вже запровадила високі мита на китайський імпорт.

Витрати компаній ростуть через мита

SpaceX повідомила Управлінню торгового представника США (USTR), що компанія ITW планує перенести виробництво системи паяння до США у 2026 році. Водночас наразі немає перевіреної альтернативи, яку можна було б використовувати у виробництві.

Раніше Tesla попередила адміністрацію Трампа, що нові тарифи можуть підвищити її витрати та спричинити відповідні заходи з боку інших країн.

Американські експортери зазнають непропорційно високого впливу у відповідь на торгівельні рішення США,

– йдеться в листі компанії.

Ілон Маск також зазначав, що "вплив тарифів на собівартість не є незначним".