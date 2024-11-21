Прокурорам можуть скасувати спеціальні пенсії по інвалідності: що буде натомість

Верховна Рада підтримала ініціативу уряду щодо скасування спеціальних пенсій для прокурорів у разі інвалідності. Згідно з новим законопроєктом, прокурори, які втратили працездатність, більше не отримуватимуть пенсії на особливих умовах.

Спеціальних пенсій не буде

Натомість прокурорам будуть виплачувати компенсації на загальних підставах через систему соціального страхування, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВРУ.

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Ті прокурори, які на момент набрання чинності Законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування комплексної та справедливої соціальної підтримки (виплат та послуг) для осіб, в яких обмежена працездатність, зокрема осіб з інвалідністю" вже отримували пенсію по інвалідності, продовжать її отримувати до завершення строку інвалідності або до переоцінки працездатності.

Зауважте! За результатами цієї оцінки буде визначено, чи матимуть вони право на виплати через загальну систему соціального страхування.

Якщо особі, яка отримує пенсію по інвалідності, встановлено інвалідність довічно, виплати також здійснюються довічно. Винятком є випадки, коли виявлено порушення законодавства з боку медико-соціальної експертизи під час визначення групи, причин або строків інвалідності.

Що буде з іншими видами пенсій прокурорів

У Верховній Раді обговорюється інший законопроєкт щодо пенсійного забезпечення окремих категорій працівників.

У ньому пропонується: