Сотні тисяч гривень: які пенсії отримують прокурори й судді в Україні

Судді й прокурори належать до тих категорій українців, які отримують найвищі спецпенсії. Деякі виплати сягають майже 400 000 гривень.

Найвищі спецпенсії прокурорів та суддів

ПФУ надав список 20 найбільших пенсій по різним категоріям спецпенсіонерів, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Данила Гетманцева.

Судді – 390 тисяч гривень становить найбільша пенсія, умовний ТОП-20 замикає пенсія розміром майже 320 тисяч. Прокурори – 219 і 119 тисяч відповідно,

– повідомив Гетманцев.

Найвищі пенсії суддів:

390 184 гривні;

367 521 гривня;

364 171 гривня;

354 713 гривень;

350 640 гривень;

347 422 гривні;

346 435 гривень;

345 056 гривень;

344 466 гривень;

337 567 гривень.

Найвищі пенсії прокурорів:

219 276 гривень;

193 772 гривні;

190 932 гривні;

172 941 гривня;

166 388 гривень;

163 381 гривня;

161 438 гривень;

156 692 гривні;

148 375 гривень;

147 521 гривня.

Спецпенсії в Україні можуть скасувати

Спецпенсії в Україні отримують судді, прокурори та чиновники. Планують, що скасувати їх можуть для:

колишніх та чинних суддів;

колишніх та чинних прокурорів;

колишніх та чинних співробітників силових структур.

"Кланові" спецпенсії у сотні тисяч гривень, які обурюють людей – це офіційне, публічне та зухвале визнання виключності окремих каст – суддів, силовиків, держслужбовців. За мінімальної пенсії 2 361 гривня, коли більше як половина українських пенсіонерів отримують менше ніж 5 000 гривень, спецпенсії по 100 тисяч і більше – кричуща несправедливість,

– каже Гетманцев.

Нині Верховна Рада готується до скасування спецпенсій. Законопроєкт уже пройшов обговорення у профільному комітеті та рекомендований до другого читання.

Наразі текст законопроєкту у фінальній редакції не опубліковано. Втім, доопрацьована версія передбачає встановлення нових умов пенсійного забезпечення за вислугу років, за інвалідністю працівників прокуратури