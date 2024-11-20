Чи можуть анулювати борги за комунальні послуги

Українці зобов'язані оплачувати житлово-комунальні послуги навіть під час воєнного стану, інакше постачальники послуг мають право за рішенням суду стягнути заборгованість примусово.

Чи можна в Україні "списати" борги за комуналку

В Україні не існує законодавчо визначеного терміну "списання боргу" за комунальні послуги, повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Комітету "Асоціації адвокатів України" з нерухомості та будівництва Тетяну Даниленко.

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Однак, за наявності законних підстав, є можливість зменшити або частково оскаржити суму заборгованості за комунальні послуги

Тетяна Даниленко Голову Комітету "Асоціації адвокатів України" з нерухомості та будівництва В Україні не має законодавчо врегульованого поняття "списання боргу" за спожиті комунальні послуги. Однак, в разі наявності тих чи інших законних підстав, можна зменшити або частково оскаржити розмір заборгованості по сплаті комунальних послуг, звернувшись за розв'язанням спірного питання до суду.

Відтак, за її словами законними підставами для оскарження заборгованості можуть бути:

помилки в нарахуванні за спожиті послуги, наприклад, якщо постачальник неправильно врахував площу житла;

також борг можна оскаржити, якщо він виник через попередніх власників;

або коли споживача офіційно визнали банкрутом;

коли заборгованість перед постачальником перевищує три роки.

Розповсюджена ситуація, коли у квартирі споживача встановлений лічильник на гарячу воду, а борг нарахований надавачем послуг по загально будинковому. У таких випадках, зазвичай, суд визнає незаконними дії надавача послуг і зобов'язує його зробити перерахунок споживачу,

– зазначає адвокат.

Важливо! Якщо боржник готовий платити, але не має достатньо коштів для повного погашення боргу, він може звернутися до постачальника послуг для укладення договору реструктуризації.

Даниленко пояснює, що за умовами такого договору сума боргу розбивається на частини, які сплачуються за погодженим графіком щомісяця. Тривалість виплати може становити до п’яти років, залежно від суми боргу та платоспроможності боржника.