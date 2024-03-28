США співпрацює з G7, аби посилити санкції на російську нафту

В межах Коаліції обмеження цін, США та інші країни працюють над санкціями проти Росії. Головна мета зменшити прибутки окупанта від продажу нафти.

Над чим працює США

Помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт повідомив, що головна мета співпраці – позбавити Росію ресурсів.

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Коротка відповідь – так. Ми сповнені рішучості працювати з нашою Коаліцією обмеження цін, щоб позбавити Росію ресурсів,

– сказав він.

Також він наголосив, що США разом з Коаліцією вже вжили заходів проти Росії. Зокрема введені санкції проти судноплавних компаній та суден, які порушували правила транспортування нафти. Обмеження ввели і для російських підприємств "Новатек" та "Арктик СПГ-2".

Буде більше, я вам обіцяю, оскільки ми прагнемо посилити режим санкцій навколо Росії. Я зараз не буду розповідати про конкретні санкційні дії, але скажу, що ми віддані рішучій імплементації цих обмежень,

– сказав Паєтт.

Ще на початку жовтня 2023 року США посилили санкції проти широкого флоту нафтових танкерів, які перевозили російський ресурс, з тих пір десятки танкерів, що потрапили під санкції, стоять без діла.