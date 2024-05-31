Китай підтримує Росію: якими будуть наслідки цієї співпраці

Китай залишається важливою державою на міжнародній арені. Саме на китайські території досі перебуває багато важливих підприємств, що належать іноземним компаніям.

Як на цю співпрацю реагує Європа

Міжнародна спільнота стурбована діями Китаю. Лідери ЄС уже проводили переговори зі Сі Цзіньпіном відносно цієї ситуації.

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Девід О'Салліван Спеціальний представник Євросоюзу з питань санкцій Ми вже внесли до списків деякі компанії в Китаї, які, як ми визначили, брали участь у цьому обході, і це питання було поставлене перед китайською владою на найвищому рівні головою Єврокомісії фон дер Ляйєн, головою Європейської ради Мішелем, коли вони провели саміт із главою Китаю Сі Цзіньпіном у грудні минулого року.

Окремо О'Салліван наголосив на тому, що інші країни-члени ЄС також неодноразово порушували це питання. Йдеться, зокрема, про президента Франції Емманюеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Яка позиція Китаю

Китай не підтримує загальні санкції проти Росії. Окремі обмеження у КНР вводяться, зокрема, у банківському секторі, але про масштабне засудження російських дій не йдеться.

Китайська влада запевняє, що Росія не отримує від Китаю товарів військового призначення. Однак, О'Салліван каже, що ця продукція може легко потрапляти на російську територію Річ у тім, що частина таких товарів має подвійне призначення, а, отже, доступна для продажу в Росію.