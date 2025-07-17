Продаж авто у 2025 році: які податки має сплатити власник транспорту в Україні

Українці, що продають авто, повинні сплатити податки з цього продажу. Ставки податку зокрема залежать від типу транспорту та кількості угод протягом року.

Скільки податків потрібно заплатити за продаж автомобіля?

У випадку продажу легкового автомобіля дохід визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу, пише 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу.

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Також ціни визначається згідно з середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або ринкової вартості, визначеної згідно із законом. Якщо фізична особа вирішила продати вперше за рік, то тоді сума не оподатковується.

Однак за другий продаж слід сплатити 5 %, а за третій і більше – 18 %. Крім того, дохід від подібних операцій обкладається військовим збором.

Нагадаємо! З 1 грудня 2024 року ставка військового збору становить 5 %.